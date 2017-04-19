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    Уилшир выбыл до конца сезона из-за травмы

    Полузащитник «Борнмута» Джек Уилшир выбыл из строя с подозрением на перелом малоберцовой кости левой ноги. Травма была получена игроком в матче английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом», который закончился со счетом 0:4. В случае, если диагноз подтвердится, то футболист вынужден будет пропустить остаток текущего сезона.

    Напомним, что у 25-летнего игрока случился рецидив повреждения, из-за которого он пропустил большую часть прошлого сезона. В составе «Борнмута» он выступает на правах аренды, а принадлежит – «Арсеналу». Контракт с лондонским клубом рассчитан до середины 2018 года.

    В текущем сезоне Уилшир провел 29 матчей в Премьер-лиге, в которых отдал три результативные передачи.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    19.04.2017 09:43
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