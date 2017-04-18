Чесноков: «Дзюба был бы хорошим приобретением для «Спартака», но дорога туда ему отрезана»

пусть теперь сидит в Зените до пенсии
Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о хорошей игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матчах против «Спартака». Напомним, футболист является воспитанником красно-белых.
– Дзюба опять забил «Спартаку». Что скажете?
– Он в последних четырех матчах «Спартаку» забивает. В чем причина? Артем сильно обижен на «Спартак» и потому выходит с особым настоем.
– Гипотетически порассуждаем. В эту команду Дзюба вписался бы?
– Думаю, в России он может перейти в любую команду, но в «Спартак» теперь ему дорога отрезана. Если же говорить про его футбольные качества, то Дзюба сейчас был бы хорошим приобретением для «Спартака».
Напомним, «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1, и оторвался от питерского клуба на 11 очков.