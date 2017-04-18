Чесноков: «Дзюба был бы хорошим приобретением для «Спартака», но дорога туда ему отрезана»

Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о хорошей игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матчах против «Спартака». Напомним, футболист является воспитанником красно-белых.

– Дзюба опять забил «Спартаку». Что скажете?

– Он в последних четырех матчах «Спартаку» забивает. В чем причина? Артем сильно обижен на «Спартак» и потому выходит с особым настоем.

– Гипотетически порассуждаем. В эту команду Дзюба вписался бы?

– Думаю, в России он может перейти в любую команду, но в «Спартак» теперь ему дорога отрезана. Если же говорить про его футбольные качества, то Дзюба сейчас был бы хорошим приобретением для «Спартака».

Напомним, «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1, и оторвался от питерского клуба на 11 очков.