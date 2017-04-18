Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чесноков: «Дзюба был бы хорошим приобретением для «Спартака», но дорога туда ему отрезана»

Чесноков: «Дзюба был бы хорошим приобретением для «Спартака», но дорога туда ему отрезана»

18 апреля 2017, 19:10
14

Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о хорошей игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матчах против «Спартака». Напомним, футболист является воспитанником красно-белых.

– Дзюба опять забил «Спартаку». Что скажете?

– Он в последних четырех матчах «Спартаку» забивает. В чем причина? Артем сильно обижен на «Спартак» и потому выходит с особым настоем.

– Гипотетически порассуждаем. В эту команду Дзюба вписался бы?

– Думаю, в России он может перейти в любую команду, но в «Спартак» теперь ему дорога отрезана. Если же говорить про его футбольные качества, то Дзюба сейчас был бы хорошим приобретением для «Спартака».

Напомним, «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1, и оторвался от питерского клуба на 11 очков.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Atom2020
1492534878
Рассуждения в стиле, как будто у Зенита 11 нападающих на поле, но забивает исключительно Дзюба. Странно ожидать забитых голов от защитника, но не от нападающего. ... Теперь вчитываемся ... "выходит с особым настоем" ... НАСТОЕМ, Карл! ... Вот в чем причина ... глаза стеклянные ... ноги деревянные ... башка чугуниевая ...
Ответить
Inks
1492535671
кб-секта ему много крови попортила, незачем даже думать о том, чтобы туда переходить
Ответить
АндрейФКСМ
1492535717
Дзюбу нам в Спартаке не нужно! пусть играет где нибудь
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1492535796
И даром не надо такого подарка.
Ответить
Fancyfall
1492537157
дзюба уже сделал свой выбор, его возвращение в родные пенаты никому не нужно
Ответить
SeniorMoroz91
1492540239
Даже в Спартаке-2 не нужен
Ответить
zenit2012
1492541034
Зачем ему Спартак, он ушел в Зенит, чтобы играть в Лиге Чемпионов... Спартак после этого сезона опять уйдет в тень лет на 20....
Ответить
Мары
1492543086
Нет, не стоит его нам возвращать.Перешёл в Зенит, играй там. Не фиг мечтать о несбыточном. Как сказано выше, дорога ему в Спартак отрезана. Точка.
Ответить
мы_не_рабы
1492552286
Зачем нам сектантам и "пузанам , пьющим пиво на диване, рассуждая о футболе" такой подарок. Этому великому "игрощище" надо доказывать свои слова о "тренеришке" и уезжать в топовый чемпионат, если конечно его кто-то прикупит. А так "балабол" нам ни к чему.
Ответить
nik55
1492613774
пусть теперь сидит в Зените до пенсии
Ответить
Главные новости
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
2
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
4
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
9
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
1
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
10
Все новости
Все новости
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
7
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
10
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
3
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
6
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+