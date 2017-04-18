Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чесноков: «Дзюба был бы хорошим приобретением для «Спартака», но дорога туда ему отрезана»

    Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о хорошей игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матчах против «Спартака». Напомним, футболист является воспитанником красно-белых.

    – Дзюба опять забил «Спартаку». Что скажете?

    – Он в последних четырех матчах «Спартаку» забивает. В чем причина? Артем сильно обижен на «Спартак» и потому выходит с особым настоем.

    – Гипотетически порассуждаем. В эту команду Дзюба вписался бы?

    – Думаю, в России он может перейти в любую команду, но в «Спартак» теперь ему дорога отрезана. Если же говорить про его футбольные качества, то Дзюба сейчас был бы хорошим приобретением для «Спартака».

    Напомним, «Спартак» обыграл «Зенит» со счетом 2:1, и оторвался от питерского клуба на 11 очков.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2017 19:10
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 19 апреля 2017, 17:56

      пусть теперь сидит в Зените до пенсии

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 19 апреля 2017, 00:51

      Зачем нам сектантам и "пузанам , пьющим пиво на диване, рассуждая о футболе" такой подарок. Этому великому "игрощище" надо доказывать свои слова о "тренеришке" и уезжать в топовый чемпионат, если конечно его кто-то прикупит. А так "балабол" нам ни к чему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2017, 22:18

      Нет, не стоит его нам возвращать.Перешёл в Зенит, играй там.
      Не фиг мечтать о несбыточном.
      Как сказано выше, дорога ему в Спартак отрезана.
      Точка.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 18 апреля 2017, 21:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зачем ему Спартак, он ушел в Зенит, чтобы играть в Лиге Чемпионов... Спартак после этого сезона опять уйдет в тень лет на 20....

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      zenit2012 > ya za spartak 20 апреля 2017, 00:15

      ты 16 лет обиженка. надоело сопли о прошлом слушать...следующий сезон покажет кто обиженка)) иди лучше работай чем болеть всю жизнь)))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 > ya za spartak 20 апреля 2017, 07:45

      он и в 60 лет дураком останется

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 18 апреля 2017, 21:30

      Даже в Спартаке-2 не нужен

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 18 апреля 2017, 20:39

      дзюба уже сделал свой выбор, его возвращение в родные пенаты никому не нужно

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 18 апреля 2017, 20:16

      И даром не надо такого подарка.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 18 апреля 2017, 20:15

      Дзюбу нам в Спартаке не нужно! пусть играет где нибудь

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Inks 18 апреля 2017, 20:14

      кб-секта ему много крови попортила, незачем даже думать о том, чтобы туда переходить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 18 апреля 2017, 20:13

      Обиженные сидят в соседней камере! А нам такого человека и не надо!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11