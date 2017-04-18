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    Непомнящий: «Пока не появилось новое конкурентоспособное поколение – лимит нужен»

    Известный специалист Валерий Непомнящий выразил мнение, что лимит на легионеров необходим в российском футболе. По мнению Непомнящего, лимит нужно оставлять до тех пор, пока в стране не появится новое конкурентоспособное поколение.

    – Как вам игра сборной России протии Бельгии?

    – Скажу кратко: Черчесову предстоит много работы.

    – В помощь этой работе нужен лимит?

    – Со спортивной точки зрения лимит – неправильно. Играть должны сильнейшие. Но понимаю Мутко и Черчесова: выбирать сборную из 30-40 человек – непросто. Поэтому пока не появилось новое конкурентоспособное поколение – лимит нужен. Может, по другой формуле – например, «10+15». Следует найти рациональное решение. Но в любом случае лимит – следствие проблем, а не причина. Причина в подготовке игроков.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.04.2017 10:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2389

      serglider 18 апреля 2017, 16:07

      Споры о лимите напоминают мне массовую приватизацию российской промышленности в начале 90-х, тогда то же намерения были благие: появится хозяева которые знают лучше что им надо не связанные по рука планами, ценами и смежниками))) Типа конкурентная среда и рынок неизбежно сформирует российских промышленных лидеров в мировой экономике. И что поучилось в итоге? 4/5 производств накрылось "медным тазом", 99% потребляемых россиянами товаров и услуг либо забугорные либо производятся в России из забугорного сырья или их технологиям... Почему с отменой лимита кто-то надеется, что футбольные таланты в России будут расти как грибы? Откуда такая уверенность? От детских футбольных осталось одно название, нормальных полей единицы, на большей территории страны 7-8 месяцев в году играть не позволяют климатические условия, тренерская школа в упадке... Откуда возьмутсяв массовом порядке новые Стрельцовы, Бобровы, Черенковы, Яшины? Стопудово российские футболисты, в случае отмены лимита, утрутся и уйдут в низшие лиги либо будут подавать мячи легионерам на тренировках...

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 18 апреля 2017, 12:06

      Лимит нужен чтобы играли российские игроки, они понимают что лучше паспорт чем реально тренироваться, лимит играет злую шутку, работает наоборот. Попробовали, не получилось, сборная ещё хуже стала, попробуйте отмените совсем, зацените

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      Рейтинг: +953

      Юрэс 18 апреля 2017, 11:25

      Тебе , что МуТько доплачивает ШТОЛИ !??.?
      Какой НАХ лимит?? Ты в это ешё вериЖЖ ?

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