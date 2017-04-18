Непомнящий: «Пока не появилось новое конкурентоспособное поколение – лимит нужен»

Споры о лимите напоминают мне массовую приватизацию российской промышленности в начале 90-х, тогда то же намерения были благие: появится хозяева которые знают лучше что им надо не связанные по рука планами, ценами и смежниками))) Типа конкурентная среда и рынок неизбежно сформирует российских промышленных лидеров в мировой экономике. И что поучилось в итоге? 4/5 производств накрылось "медным тазом", 99% потребляемых россиянами товаров и услуг либо забугорные либо производятся в России из забугорного сырья или их технологиям... Почему с отменой лимита кто-то надеется, что футбольные таланты в России будут расти как грибы? Откуда такая уверенность? От детских футбольных осталось одно название, нормальных полей единицы, на большей территории страны 7-8 месяцев в году играть не позволяют климатические условия, тренерская школа в упадке... Откуда возьмутсяв массовом порядке новые Стрельцовы, Бобровы, Черенковы, Яшины? Стопудово российские футболисты, в случае отмены лимита, утрутся и уйдут в низшие лиги либо будут подавать мячи легионерам на тренировках...
Известный специалист Валерий Непомнящий выразил мнение, что лимит на легионеров необходим в российском футболе. По мнению Непомнящего, лимит нужно оставлять до тех пор, пока в стране не появится новое конкурентоспособное поколение.
– Как вам игра сборной России протии Бельгии?
– Скажу кратко: Черчесову предстоит много работы.
– В помощь этой работе нужен лимит?
– Со спортивной точки зрения лимит – неправильно. Играть должны сильнейшие. Но понимаю Мутко и Черчесова: выбирать сборную из 30-40 человек – непросто. Поэтому пока не появилось новое конкурентоспособное поколение – лимит нужен. Может, по другой формуле – например, «10+15». Следует найти рациональное решение. Но в любом случае лимит – следствие проблем, а не причина. Причина в подготовке игроков.