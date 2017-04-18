Непомнящий: «Пока не появилось новое конкурентоспособное поколение – лимит нужен»

Известный специалист Валерий Непомнящий выразил мнение, что лимит на легионеров необходим в российском футболе. По мнению Непомнящего, лимит нужно оставлять до тех пор, пока в стране не появится новое конкурентоспособное поколение.

– Как вам игра сборной России протии Бельгии?

– Скажу кратко: Черчесову предстоит много работы.

– В помощь этой работе нужен лимит?

– Со спортивной точки зрения лимит – неправильно. Играть должны сильнейшие. Но понимаю Мутко и Черчесова: выбирать сборную из 30-40 человек – непросто. Поэтому пока не появилось новое конкурентоспособное поколение – лимит нужен. Может, по другой формуле – например, «10+15». Следует найти рациональное решение. Но в любом случае лимит – следствие проблем, а не причина. Причина в подготовке игроков.