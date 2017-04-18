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  • «Спартак» намерен предложить Реброву новый контракт с сокращением зарплаты

«Спартак» намерен предложить Реброву новый контракт с сокращением зарплаты

18 апреля 2017, 09:36
17

Голкипер «Спартака» Артем Ребров в ближайшее время может подписать с клубом новое соглашение. Руководство красно-белых планирует продлить с 33-летним вратарем контракт, истекающий по окончании сезона-2017/18, еще на два года. При этом сообщается, что заработная плата футболиста будет сокращена на 20-30 процентов.

«До истечения срока действия соглашения достаточно времени, чтобы спокойно обсудить все детали. Однако заинтересованность и клуба, и самого футболиста в продолжении сотрудничества очевидна. Красно-белые хотят сэкономить на зарплате Реброва, принимая во внимание его «преклонный» по футбольным меркам возраст. Что касается самого игрока, то он и вовсе всерьез рассматривает вариант с завершением профессиональной карьеры в «Спартаке». Вероятнее всего, стороны сумеют найти компромисс и контракт Реброва с красно-белыми будет продлен еще на два сезона», – рассказал источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ребров провел 23 матча, в которых пропустил 21 гол.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (17)
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Котфеееее
1492497594
Да,правильно,и еще поделить ее со стойками ворот,да он и сам непрочь с ними поделиться)))
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nikovitek
1492501031
Некрасиво и неуважительно. Лучше зе луишу и адриано сократили бы если хотят сэкономить.
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84aivengo
1492502627
достойный вратарь,ему это будет как плевок в лицо... набрали всяких "адриану" с высокими зарплатами
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Aleksandr_1986_Spb_
1492503789
Всё логично, да он хороший вратарь, но он должен понимать что с годами моложе не становится и уважать интересы клуба.
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proekt
1492504216
РЕБРОВ - МУЖИК, ПОЧТИ УВЕРЕН, ЧТО В ИТОГЕ НА СПАРТАКЕ И ЗАКОНЧИТ КАРЬЕРУ!!!
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filosof sparty
1492504322
Артём, мужик разумный, так что проблем быть не должно. С годами все мы моложе не становимся, к сожалению...
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multiscan
1492505453
Парень вытянул команду в чемпионы, а ему за это награда - сокращение зарплаты!? Оригинальненько! Я на его месте плюнул бы на такую команду и особенно на её руководство и годик бы поиграл, до пенсии, в каком - нибудь средненьком клубе. Уверен, что Артём смог бы егонемного подтянуть.
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NEON-SM
1492506083
Не уверен что для вратаря 33 года это конец карьеры, если это не отображается на его форме, если он выходит в каждом матче, не понимаю в связи с чем понижение. Буффону то понижение явно не предлогают, а ему уж под 40
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Мары
1492519818
Тоже себе новость. По всей стране идёт сокращение персонала и оптимизация расходов. Спартак здесь не исключение.
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Mahone
1492526037
Думаю нормально,все таки 33,играй и за эи деньги,мы их за всю жизнь то не заработаем!!!!!!
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