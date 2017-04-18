«Спартак» намерен предложить Реброву новый контракт с сокращением зарплаты

Голкипер «Спартака» Артем Ребров в ближайшее время может подписать с клубом новое соглашение. Руководство красно-белых планирует продлить с 33-летним вратарем контракт, истекающий по окончании сезона-2017/18, еще на два года. При этом сообщается, что заработная плата футболиста будет сокращена на 20-30 процентов.

«До истечения срока действия соглашения достаточно времени, чтобы спокойно обсудить все детали. Однако заинтересованность и клуба, и самого футболиста в продолжении сотрудничества очевидна. Красно-белые хотят сэкономить на зарплате Реброва, принимая во внимание его «преклонный» по футбольным меркам возраст. Что касается самого игрока, то он и вовсе всерьез рассматривает вариант с завершением профессиональной карьеры в «Спартаке». Вероятнее всего, стороны сумеют найти компромисс и контракт Реброва с красно-белыми будет продлен еще на два сезона», – рассказал источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ребров провел 23 матча, в которых пропустил 21 гол.