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    «Спартак» намерен предложить Реброву новый контракт с сокращением зарплаты

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров в ближайшее время может подписать с клубом новое соглашение. Руководство красно-белых планирует продлить с 33-летним вратарем контракт, истекающий по окончании сезона-2017/18, еще на два года. При этом сообщается, что заработная плата футболиста будет сокращена на 20-30 процентов.

    «До истечения срока действия соглашения достаточно времени, чтобы спокойно обсудить все детали. Однако заинтересованность и клуба, и самого футболиста в продолжении сотрудничества очевидна. Красно-белые хотят сэкономить на зарплате Реброва, принимая во внимание его «преклонный» по футбольным меркам возраст. Что касается самого игрока, то он и вовсе всерьез рассматривает вариант с завершением профессиональной карьеры в «Спартаке». Вероятнее всего, стороны сумеют найти компромисс и контракт Реброва с красно-белыми будет продлен еще на два сезона», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Ребров провел 23 матча, в которых пропустил 21 гол.

    Источник: Известия

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    18.04.2017 09:36
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 апреля 2017, 17:33

      Думаю нормально,все таки 33,играй и за эи деньги,мы их за всю жизнь то не заработаем!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2017, 15:50

      Тоже себе новость.
      По всей стране идёт сокращение персонала и оптимизация расходов.
      Спартак здесь не исключение.

      -3
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 18 апреля 2017, 12:01

      Не уверен что для вратаря 33 года это конец карьеры, если это не отображается на его форме, если он выходит в каждом матче, не понимаю в связи с чем понижение. Буффону то понижение явно не предлогают, а ему уж под 40

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > NEON-SM 18 апреля 2017, 12:13

      А где гарантия что он не получит серьёзную травму и не выпадет на 1 год? Может после сразу закончить карьеру. Плюс Вы сравниваете с Буффоном, таких реально единицы,сравнение объективно не уместно. Я на месте руководства клуба тоже предложил бы контракт с понижением з/п.

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Aleksandr_1986_Spb_ 18 апреля 2017, 19:54

      Наверное,да. Но не в этом же сезоне?Ребров неплохо играет за те деньги в которые его оценили ...

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 18 апреля 2017, 11:50

      Парень вытянул команду в чемпионы, а ему за это награда - сокращение зарплаты!? Оригинальненько! Я на его месте плюнул бы на такую команду и особенно на её руководство и годик бы поиграл, до пенсии, в каком - нибудь средненьком клубе. Уверен, что Артём смог бы егонемного подтянуть.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > multiscan 18 апреля 2017, 12:38

      Ему за это будет очень нехилая премия! А это контракт! Да и вообще, о чем мы говорим? Это совершенно логичная и нормальная практика!

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 апреля 2017, 11:32

      Артём, мужик разумный, так что проблем быть не должно. С годами все мы моложе не становимся, к сожалению...

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      Рейтинг: +197

      proekt 18 апреля 2017, 11:30

      РЕБРОВ - МУЖИК, ПОЧТИ УВЕРЕН, ЧТО В ИТОГЕ НА СПАРТАКЕ И ЗАКОНЧИТ КАРЬЕРУ!!!

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 18 апреля 2017, 11:23

      Всё логично, да он хороший вратарь, но он должен понимать что с годами моложе не становится и уважать интересы клуба.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 18 апреля 2017, 11:23

      Я бы с удовольствие согласился, еще как минимум до 36 быть в деле. да не в середнячке типа Терека... Да и сокращают не 25т.р.же, а ляма 1,5, по миру не пойдет )

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 апреля 2017, 11:03

      достойный вратарь,ему это будет как плевок в лицо... набрали всяких "адриану" с высокими зарплатами

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 апреля 2017, 10:45

      Все логично

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