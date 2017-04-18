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    Орлов: «Кокорин все делает не то и не так»

    Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин больше не будет развиваться как футболист. По мнению Орлова, 26-летний форвард достиг своего потолка.

    – Луческу вчера грустно констатировал, что Кокорин мог бы быть не слабее Промеса.

    – Похоже, это потолок Кокорина. Ментальность уже не поменяешь. Ему же не 18 и не 20 лет. Кокорин долго ходил в способных и в итоге так в способных и остался. А теперь, когда надо давать результат, показывать игру, он все делает не то и не так! Принимает какие-то своеобразные решения, которые не позволяют забивать голы.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кокорин забил четыре гола в 23 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.04.2017 09:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +12

      Виксав 18 апреля 2017, 16:59

      Ну не годится сегодня Кокорин, но тренер упрямо ставит его на все игры, хотя есть варианты, просто у старого что то с головой. А замену на 89 минуте кто нибудь может прокомментировать?

      0
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      Рейтинг: +93

      stachel 18 апреля 2017, 13:28

      Это было очевидно уже давно. Все вопросы к селекционному отделу Зенита. За такие трансферы манагеров нужно штрафовать жестко.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 апреля 2017, 13:20

      Увы. Для нападающего он слишком плохо соображает. Может в защите?

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 18 апреля 2017, 12:49

      Как машину водит, так и играет. Не так...

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 18 апреля 2017, 12:44

      Редкий случай, когда Гена Орлов говорит по делу.

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 18 апреля 2017, 11:46

      Кому-то это нравится

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 18 апреля 2017, 11:31

      ЕМУ АРЕНДА НУЖНА, ПРИ ЧЕМ СРОЧНО!!!

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 18 апреля 2017, 11:11

      В аренду его или вообще продать куда-нибудь в Мордовию.

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 18 апреля 2017, 11:01

      Я до сих пор не понял зачем эенитовский менеджмент приглашал Кокорина За всё время он ничего существенного не показал, кроме пиара, конечно.Просто баласт для команды! На много полезнее действует молодой Цалагов .Моло тоже мог бы игоать активнее этого самовлюбленного "подающего надежды нападающего"Давно нужно выставпять на трансфер!

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 апреля 2017, 10:51

      Это разве форвард-4 гола?

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