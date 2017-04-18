Орлов: «Кокорин все делает не то и не так»

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин больше не будет развиваться как футболист. По мнению Орлова, 26-летний форвард достиг своего потолка.

– Луческу вчера грустно констатировал, что Кокорин мог бы быть не слабее Промеса.

– Похоже, это потолок Кокорина. Ментальность уже не поменяешь. Ему же не 18 и не 20 лет. Кокорин долго ходил в способных и в итоге так в способных и остался. А теперь, когда надо давать результат, показывать игру, он все делает не то и не так! Принимает какие-то своеобразные решения, которые не позволяют забивать голы.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кокорин забил четыре гола в 23 матчах.