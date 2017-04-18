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Орлов: «Кокорин все делает не то и не так»

18 апреля 2017, 09:06
16

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин больше не будет развиваться как футболист. По мнению Орлова, 26-летний форвард достиг своего потолка.

– Луческу вчера грустно констатировал, что Кокорин мог бы быть не слабее Промеса.

– Похоже, это потолок Кокорина. Ментальность уже не поменяешь. Ему же не 18 и не 20 лет. Кокорин долго ходил в способных и в итоге так в способных и остался. А теперь, когда надо давать результат, показывать игру, он все делает не то и не так! Принимает какие-то своеобразные решения, которые не позволяют забивать голы.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Кокорин забил четыре гола в 23 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Орлов Геннадий
Комментарии (16)
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MDAR
1492497974
Отдайте кокошу Бердыеву и он возрадиться.
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Lev Aleks
1492499135
Только вы делаете языком своим всё и так......
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Andrering87
1492501738
Кокорин это полено....он не нужен ни сборной, ни бомжам....ему дорога в ФНЛ как минимум.....
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Диктор
1492501893
Это разве форвард-4 гола?
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ZENIT-59
1492502504
Я до сих пор не понял зачем эенитовский менеджмент приглашал Кокорина За всё время он ничего существенного не показал, кроме пиара, конечно.Просто баласт для команды! На много полезнее действует молодой Цалагов .Моло тоже мог бы игоать активнее этого самовлюбленного "подающего надежды нападающего"Давно нужно выставпять на трансфер!
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Danish Dynamite
1492508675
Редкий случай, когда Гена Орлов говорит по делу.
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STALKER27
1492508969
Как машину водит, так и играет. Не так...
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Бриг
1492510839
Увы. Для нападающего он слишком плохо соображает. Может в защите?
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stachel
1492511289
Это было очевидно уже давно. Все вопросы к селекционному отделу Зенита. За такие трансферы манагеров нужно штрафовать жестко.
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Виксав
1492523985
Ну не годится сегодня Кокорин, но тренер упрямо ставит его на все игры, хотя есть варианты, просто у старого что то с головой. А замену на 89 минуте кто нибудь может прокомментировать?
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