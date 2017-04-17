Дибала возобновит тренировки и сможет сыграть против «Барселоны»

В матче 32-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Пескару» со счетом 2:0.

Нападающий Пауло Дибала покинул поле на 54-й минуте из-за повреждения лодыжки, полученного в столкновении с полузащитником Салли Мунтари.

В результате медицинского обследования травма аргентинца оказалась несерьезной и позволила ему принять участие в утренней тренировке команды Массимилиано Аллегри. Ожидается, что 23-летний Дибала примет участие в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3), которая состоится в среду.