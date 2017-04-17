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    Дибала возобновит тренировки и сможет сыграть против «Барселоны»

    В матче 32-го тура чемпионата Италии «Ювентус» обыграл «Пескару» со счетом 2:0.

    Нападающий Пауло Дибала покинул поле на 54-й минуте из-за повреждения лодыжки, полученного в столкновении с полузащитником Салли Мунтари.

    В результате медицинского обследования травма аргентинца оказалась несерьезной и позволила ему принять участие в утренней тренировке команды Массимилиано Аллегри. Ожидается, что 23-летний Дибала примет участие в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:3), которая состоится в среду.

    Источник: Football Italia

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    17.04.2017 19:57
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