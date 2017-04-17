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    Уилшир повредил лодыжку в матче против «Тоттенхэма»

    В матче 33-го тура чемпионата Англии «Борнмут» уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:4.

    На 56-й минуте встречи полузащитник хозяев Джек Уилшир был заменен после столкновения с нападающим Гарри Кейном. 25-летний хавбек получил удар в область малоберцовой кости левой ноги, из-за травмы которой пропустил большую часть сезона-2015/16.

    В июле 2016 года «Борнмут» арендовал Уилшера у «Арсенала».

    В текущем сезоне Премьер-лиги англичанин принял участие в 27-ми встречах, не отметившись результативными действиями. Команда Эдди Хоуа занимает 16-е место в турнирной таблице.

    Источник: Daily Mail

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    17.04.2017 19:17
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