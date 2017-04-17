Уилшир повредил лодыжку в матче против «Тоттенхэма»

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Борнмут» уступил «Тоттенхэму» со счетом 0:4.

На 56-й минуте встречи полузащитник хозяев Джек Уилшир был заменен после столкновения с нападающим Гарри Кейном. 25-летний хавбек получил удар в область малоберцовой кости левой ноги, из-за травмы которой пропустил большую часть сезона-2015/16.

В июле 2016 года «Борнмут» арендовал Уилшера у «Арсенала».

В текущем сезоне Премьер-лиги англичанин принял участие в 27-ми встречах, не отметившись результативными действиями. Команда Эдди Хоуа занимает 16-е место в турнирной таблице.