«Наполи» может приобрести Самира

«Наполи» заинтересовался защитником «Удинезе» Самиром. 22-летний игрок рассматривается в качестве замены Фаузи Гуламу, который, вероятно, покинет «адзурри» нынешним летом. Контракт алжирца истекает в июне 2018 года, и маловероятно, что он продлит соглашение с неаполитанцами.

Изначально приоритетным вариантом для «Наполи» являлся защитник «Торино» Антонио Баррека, но из-за вероятной высокой стоимости (не менее 18 миллионов евро) «партенопейцы» переключили свое внимание на бразильца из туринской команды. Потенциальным камнем преткновения в сделке может стать травма колена футболиста, из-за которой он выбыл до лета.

Во второй половине текущего сезона Самир выступает на правах аренды в «Вероне». Всего в нынешней кампании на его счету две голевые передачи в 21-м матче.