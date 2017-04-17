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    «Наполи» может приобрести Самира

    «Наполи» заинтересовался защитником «Удинезе» Самиром. 22-летний игрок рассматривается в качестве замены Фаузи Гуламу, который, вероятно, покинет «адзурри» нынешним летом. Контракт алжирца истекает в июне 2018 года, и маловероятно, что он продлит соглашение с неаполитанцами.

    Изначально приоритетным вариантом для «Наполи» являлся защитник «Торино» Антонио Баррека, но из-за вероятной высокой стоимости (не менее 18 миллионов евро) «партенопейцы» переключили свое внимание на бразильца из туринской команды. Потенциальным камнем преткновения в сделке может стать травма колена футболиста, из-за которой он выбыл до лета.

    Во второй половине текущего сезона Самир выступает на правах аренды в «Вероне». Всего в нынешней кампании на его счету две голевые передачи в 21-м матче.

    Источник: Football Italia

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    17.04.2017 14:31
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