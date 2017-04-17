Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Будогосский положительно оценил работу Егорова в матче «Спартака» с «Зенитом»

Будогосский положительно оценил работу Егорова в матче «Спартака» с «Зенитом»

17 апреля 2017, 11:05
6

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский положительно оценил работу бригады арбитра Александра Егорова в матче 23-го тура российской Премьер-лиги «Спартак»«Зенит», который закончился со счетом 2:1. По его словам, бригада справилась со своей работой.

– Как оцените работу Егорова?

– Нормально оценю. Хочу сказать, что некоторые эксперты поторопились объявить о том, что дополнительные судьи не имеют опыта работы. Так вот, Сельдяков, на половине которого произошла ситуация, провел 12 матчей в качестве дополнительного ассистента судьи. Надо знать предмет или не именовать себя экспертом.

– Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Комбарова?

– В среду, думаю, эпизод рассмотрит контрольно-квалификационная комиссия. Мне не хотелось бы опережать события и воздействовать опосредованно на мнение комиссии. Мнения есть полярные.

– Но в целом, на ваш взгляд, Егоров отработал хорошо?

– Егоров отработал очень прилично. Да и в целом бригада оправдала надежды, которые мы возлагали, назначая на игру. В такой сложной игре фактически не было инцидентов, моментов, которые бы свидетельствовали о том, что судья потерял нити управления игрой. Это была работа профессионалов – футболистов, тренеров и судей. Могу назвать арбитров настоящими профессионалами, за что им особый респект. А нюансы, которые были, рассмотрит авторитетная команда контрольно-квалификационной комиссии. Она и вынесет вердикт.

– Момент с рукой Комбарова – единственный для рассмотрения?

– Наверное, да. Я бы хотел попросить комиссию его рассмотреть.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Комбаров Дмитрий Будогосский Андрей Егоров Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мары
1492417266
Не плохо Егоров отработал. Только в конце был эпизод когда Промес с Кришито чуть не сцепились.Да и там оперативно ребят растащили и успокоили.С пылу, жару, все на нервах были. Ивановича тоже пожалели, а то видимо на 80-ой минуте Зенит мог остаться в меньшинстве.Ну да уйх с ним. Короче молодцы рефери.
Ответить
kamaz89
1492417593
Рефери нормально обслужили матч. Но и игра была без каких-либо спорных моментов.
Ответить
порт
1492419647
Мне не хотелось бы опережать события и воздействовать опосредованно на мнение комиссии. =================================== И тут же говорит что Егоров отработал очень прилично. А это разве не прямая подсказка комиссии?
Ответить
Диктор
1492421932
Только хотел сказать мол впервые молчат о нечестном судействе-но прочитал и вижу два гав.на все же в стане голубях бомжей да нашлись.
Ответить
NEON-SM
1492432530
отсудил неплохо, было парочку спорных моментов, но в остальном всё хорошо, давал бороться
Ответить
Супермачо
1492446513
Нормально отсудил, главное - не предвзято. Мяч Комбарову в руку попал, Дзюба рукой подыграл, когда забивал гол. Не сразу всё можно заметить. Я в трансляции по ТВ руку тоже не заметил. А при прокрутке видео забитого гола с остановками рука видна чётко. И что теперь истерику поднимать?
Ответить
Главные новости
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
2
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
1
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
8
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
1
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
9
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
14
Все новости
Все новости
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
5
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
9
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
14
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
3
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
3
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
6
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
9
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+