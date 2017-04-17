Будогосский положительно оценил работу Егорова в матче «Спартака» с «Зенитом»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский положительно оценил работу бригады арбитра Александра Егорова в матче 23-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит», который закончился со счетом 2:1. По его словам, бригада справилась со своей работой.

– Как оцените работу Егорова?

– Нормально оценю. Хочу сказать, что некоторые эксперты поторопились объявить о том, что дополнительные судьи не имеют опыта работы. Так вот, Сельдяков, на половине которого произошла ситуация, провел 12 матчей в качестве дополнительного ассистента судьи. Надо знать предмет или не именовать себя экспертом.

– Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Комбарова?

– В среду, думаю, эпизод рассмотрит контрольно-квалификационная комиссия. Мне не хотелось бы опережать события и воздействовать опосредованно на мнение комиссии. Мнения есть полярные.

– Но в целом, на ваш взгляд, Егоров отработал хорошо?

– Егоров отработал очень прилично. Да и в целом бригада оправдала надежды, которые мы возлагали, назначая на игру. В такой сложной игре фактически не было инцидентов, моментов, которые бы свидетельствовали о том, что судья потерял нити управления игрой. Это была работа профессионалов – футболистов, тренеров и судей. Могу назвать арбитров настоящими профессионалами, за что им особый респект. А нюансы, которые были, рассмотрит авторитетная команда контрольно-квалификационной комиссии. Она и вынесет вердикт.

– Момент с рукой Комбарова – единственный для рассмотрения?

– Наверное, да. Я бы хотел попросить комиссию его рассмотреть.