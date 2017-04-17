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    Будогосский положительно оценил работу Егорова в матче «Спартака» с «Зенитом»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский положительно оценил работу бригады арбитра Александра Егорова в матче 23-го тура российской Премьер-лиги «Спартак»«Зенит», который закончился со счетом 2:1. По его словам, бригада справилась со своей работой.

    – Как оцените работу Егорова?

    – Нормально оценю. Хочу сказать, что некоторые эксперты поторопились объявить о том, что дополнительные судьи не имеют опыта работы. Так вот, Сельдяков, на половине которого произошла ситуация, провел 12 матчей в качестве дополнительного ассистента судьи. Надо знать предмет или не именовать себя экспертом.

    – Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Комбарова?

    – В среду, думаю, эпизод рассмотрит контрольно-квалификационная комиссия. Мне не хотелось бы опережать события и воздействовать опосредованно на мнение комиссии. Мнения есть полярные.

    – Но в целом, на ваш взгляд, Егоров отработал хорошо?

    – Егоров отработал очень прилично. Да и в целом бригада оправдала надежды, которые мы возлагали, назначая на игру. В такой сложной игре фактически не было инцидентов, моментов, которые бы свидетельствовали о том, что судья потерял нити управления игрой. Это была работа профессионалов – футболистов, тренеров и судей. Могу назвать арбитров настоящими профессионалами, за что им особый респект. А нюансы, которые были, рассмотрит авторитетная команда контрольно-квалификационной комиссии. Она и вынесет вердикт.

    – Момент с рукой Комбарова – единственный для рассмотрения?

    – Наверное, да. Я бы хотел попросить комиссию его рассмотреть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2017 11:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 17 апреля 2017, 19:28

      Нормально отсудил, главное - не предвзято. Мяч Комбарову в руку попал, Дзюба рукой подыграл, когда забивал гол. Не сразу всё можно заметить. Я в трансляции по ТВ руку тоже не заметил. А при прокрутке видео забитого гола с остановками рука видна чётко. И что теперь истерику поднимать?

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 апреля 2017, 15:35

      отсудил неплохо, было парочку спорных моментов, но в остальном всё хорошо, давал бороться

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 апреля 2017, 12:38

      Только хотел сказать мол впервые молчат о нечестном судействе-но прочитал и вижу два гав.на все же в стане голубях бомжей да нашлись.

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 17 апреля 2017, 12:00

      Мне не хотелось бы опережать события и воздействовать опосредованно на мнение комиссии.
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      И тут же говорит что Егоров отработал очень прилично.
      А это разве не прямая подсказка комиссии?

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      Рейтинг: +112

      kamaz89 17 апреля 2017, 11:26

      Рефери нормально обслужили матч. Но и игра была без каких-либо спорных моментов.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 11:21

      Не плохо Егоров отработал.
      Только в конце был эпизод когда Промес с Кришито чуть не сцепились.Да и там оперативно ребят растащили и успокоили.С пылу, жару, все на нервах были.
      Ивановича тоже пожалели, а то видимо на 80-ой минуте Зенит мог остаться в меньшинстве.Ну да уйх с ним.
      Короче молодцы рефери.

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