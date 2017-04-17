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    Червиченко: «Во втором тайме «Зенит» возил мяч, как дохлого по кладбищу»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от матча 23-го тура чемпионата России с «Зенитом». Напомним, что красно-белые одержали в этой встрече победу со счетом 2:1 и увеличили отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице до десяти очков.

    «Победу «Спартака» воспринял спокойно. Приятно, что через столько лет команда выиграет трофей. Считаю, что все закончилось в прошлом туре, когда была обыграна «Уфа», а «Зенит» и ЦСКА очки потеряли. Красно-белые в этом сезоне в атаке не упускают своих шансов, поэтому и идут на первом месте с таким отрывом.

    «Спартак» в этом сезоне во всех компонентах игры намного лучше всех команд чемпионата. Не думаю, что «Зенит», сравняв счет, мог додавить. Во втором тайме петербуржцы после гола стали без скорости возить мяч, как дохлого по кладбищу, когда не знают, куда его положить. В итоге «Зенит» мяч потерял, и «Спартак» блестяще убежал и забил», — сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2017 01:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +112

      kamaz89 17 апреля 2017, 11:28

      Жаба его душит)) полюбас локти кусает)))

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 апреля 2017, 11:17

      Действительно, куда ж без комментариев жабы..., конъюнктурщик херов

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 17 апреля 2017, 10:37

      Интересно, он уже начал писать книжку, про то, как он заложил фундамент будущих побед Спартака?..

      3
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      Рейтинг: +496

      firs04 17 апреля 2017, 10:05

      Фи какая гадость, нельзя так выражаться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 17 апреля 2017, 07:59

      Проститутка,вчера один комент,сегодня другой.Недавно только Спартак поливал,а сегодня восхваляет.Шлюха конченая.Всех с победой ребята,это я уже от себя.

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 17 апреля 2017, 06:52

      Пошел ты к козе в трещину.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2017, 05:25

      Совсем недавно это говно ростовское нам армагедон пророчило и вот опять :-)

      -2
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 17 апреля 2017, 04:40

      Червь лярва

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 апреля 2017, 04:39

      Ничего себе так сравненьице, жуть просто, хотя по сути правильно...

      1
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      Рейтинг: +145

      Danjer 17 апреля 2017, 03:30

      Я бля вообще не понимаю этого Луческу,дибила!!!!почему игроки,как Эрнани вообще мертвый,Жулиано полный ноль,и Иванович косяк,бегают на поле???их давно на лавку садить надо,ну нельзя так играть,такое впечатление,что он их выпускает,да еще и в основе,только по тому что,не хочет признавать,что хуйни понакупал!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Danjer 17 апреля 2017, 06:22

      Жулиано хорошо играл, и щас в принципе не плохо. Эрнани вата, а Иванович не о чём..

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