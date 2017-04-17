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  • Червиченко: «Во втором тайме «Зенит» возил мяч, как дохлого по кладбищу»

Червиченко: «Во втором тайме «Зенит» возил мяч, как дохлого по кладбищу»

17 апреля 2017, 01:50
14

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от матча 23-го тура чемпионата России с «Зенитом». Напомним, что красно-белые одержали в этой встрече победу со счетом 2:1 и увеличили отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице до десяти очков.

«Победу «Спартака» воспринял спокойно. Приятно, что через столько лет команда выиграет трофей. Считаю, что все закончилось в прошлом туре, когда была обыграна «Уфа», а «Зенит» и ЦСКА очки потеряли. Красно-белые в этом сезоне в атаке не упускают своих шансов, поэтому и идут на первом месте с таким отрывом.

«Спартак» в этом сезоне во всех компонентах игры намного лучше всех команд чемпионата. Не думаю, что «Зенит», сравняв счет, мог додавить. Во втором тайме петербуржцы после гола стали без скорости возить мяч, как дохлого по кладбищу, когда не знают, куда его положить. В итоге «Зенит» мяч потерял, и «Спартак» блестяще убежал и забил», — сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (14)
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Тяп-Ляп.
1492383361
Червиченка как всегда прав.
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Asbjorn
1492384598
недавно говорил ,что лидерство спартака,явление временное,такая паскуда
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Danjer
1492389036
Я бля вообще не понимаю этого Луческу,дибила!!!!почему игроки,как Эрнани вообще мертвый,Жулиано полный ноль,и Иванович косяк,бегают на поле???их давно на лавку садить надо,ну нельзя так играть,такое впечатление,что он их выпускает,да еще и в основе,только по тому что,не хочет признавать,что хуйни понакупал!!!!!!!!!
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арейская
1492393161
Ничего себе так сравненьице, жуть просто, хотя по сути правильно...
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Мясной Упырь
1492393254
Червь лярва
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Мары
1492395901
Совсем недавно это говно ростовское нам армагедон пророчило и вот опять :-)
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ильиных
1492401133
Пошел ты к козе в трещину.
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okolofutbola
1492405146
Проститутка,вчера один комент,сегодня другой.Недавно только Спартак поливал,а сегодня восхваляет.Шлюха конченая.Всех с победой ребята,это я уже от себя.
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momwig_
1492414622
Интересно, он уже начал писать книжку, про то, как он заложил фундамент будущих побед Спартака?..
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kamaz89
1492417718
Жаба его душит)) полюбас локти кусает)))
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