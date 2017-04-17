Червиченко: «Во втором тайме «Зенит» возил мяч, как дохлого по кладбищу»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился наблюдениями от матча 23-го тура чемпионата России с «Зенитом». Напомним, что красно-белые одержали в этой встрече победу со счетом 2:1 и увеличили отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице до десяти очков.

«Победу «Спартака» воспринял спокойно. Приятно, что через столько лет команда выиграет трофей. Считаю, что все закончилось в прошлом туре, когда была обыграна «Уфа», а «Зенит» и ЦСКА очки потеряли. Красно-белые в этом сезоне в атаке не упускают своих шансов, поэтому и идут на первом месте с таким отрывом.

«Спартак» в этом сезоне во всех компонентах игры намного лучше всех команд чемпионата. Не думаю, что «Зенит», сравняв счет, мог додавить. Во втором тайме петербуржцы после гола стали без скорости возить мяч, как дохлого по кладбищу, когда не знают, куда его положить. В итоге «Зенит» мяч потерял, и «Спартак» блестяще убежал и забил», — сказал Червиченко.