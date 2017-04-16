Мутко считает, что матч «Спартак» – «Зенит» стал украшением чемпионата России

Президент РФС Виталий Мутко поделился эмоциями от матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

«Мы увидели потрясающий матч, игру двух лидеров, все получили колоссальное удовольствие. Абсолютно уверен, что команды показали футбол европейского уровня. Болельщики увидели «качели» – первый тайм остался за «Спартаком», во втором питерцы доминировали; и ключевой гол в контратаке. Думаю, что этот матч стал украшением чемпионата», – заявил функционер.

За семь туров до окончания чемпионата «Спартак» опережает «Зенит», идущий на третьем месте, на 11 очков.