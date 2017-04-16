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  • Мутко считает, что матч «Спартак» – «Зенит» стал украшением чемпионата России

Мутко считает, что матч «Спартак» – «Зенит» стал украшением чемпионата России

16 апреля 2017, 22:31
4

Президент РФС Виталий Мутко поделился эмоциями от матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

«Мы увидели потрясающий матч, игру двух лидеров, все получили колоссальное удовольствие. Абсолютно уверен, что команды показали футбол европейского уровня. Болельщики увидели «качели» – первый тайм остался за «Спартаком», во втором питерцы доминировали; и ключевой гол в контратаке. Думаю, что этот матч стал украшением чемпионата», – заявил функционер.

За семь туров до окончания чемпионата «Спартак» опережает «Зенит», идущий на третьем месте, на 11 очков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мутко Виталий
Комментарии (4)
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zico2205
1492371635
Это кто там доминировал во 2 тайме??? Да просто без Шатова Питер вообще был никакой....А гол Дзюбы просто случайность , а не результат какой-то изящной комбинации...А вот Спартак действительно раскатал две изящные комбинации и оба гола закономерны!!! Жаль Мельгарехо третий не забил... А Мудищенко что еще мог сказать после поражения своей команды???? Европейский уровень может быть показывал Спартак и то,только моментами...А Зенит-дно................
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Fancyfall
1492371724
сегодня д.б. состояться праздник, и мы его дождались!
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Houston
1492372082
Я бы сказал, что футбол Европейского уровня был в исполнении Спартака, но не как в лице зенита)))
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сасас
1492378823
пошёл в ты в жопу коррумпированный клоун
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