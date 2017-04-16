Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко считает, что матч «Спартак» – «Зенит» стал украшением чемпионата России

    Президент РФС Виталий Мутко поделился эмоциями от матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

    «Мы увидели потрясающий матч, игру двух лидеров, все получили колоссальное удовольствие. Абсолютно уверен, что команды показали футбол европейского уровня. Болельщики увидели «качели» – первый тайм остался за «Спартаком», во втором питерцы доминировали; и ключевой гол в контратаке. Думаю, что этот матч стал украшением чемпионата», – заявил функционер.

    За семь туров до окончания чемпионата «Спартак» опережает «Зенит», идущий на третьем месте, на 11 очков.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.04.2017 22:31
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 17 апреля 2017, 00:40

      пошёл в ты в жопу коррумпированный клоун

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +450

      Houston 16 апреля 2017, 22:48

      Я бы сказал, что футбол Европейского уровня был в исполнении Спартака, но не как в лице зенита)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 16 апреля 2017, 22:42

      сегодня д.б. состояться праздник, и мы его дождались!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 апреля 2017, 22:40

      Это кто там доминировал во 2 тайме??? Да просто без Шатова Питер вообще был никакой....А гол Дзюбы просто случайность , а не результат какой-то изящной комбинации...А вот Спартак действительно раскатал две изящные комбинации и оба гола закономерны!!! Жаль Мельгарехо третий не забил... А Мудищенко что еще мог сказать после поражения своей команды???? Европейский уровень может быть показывал Спартак и то,только моментами...А Зенит-дно................

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11