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    Луческу: «Речи о борьбе за чемпионство уже не идет. «Спартак» его заслужил»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2). По словам специалиста, питерский клуб не претендует на чемпионство, а будет бороться за место в Лиге чемпионов.

    «Нужно, чтобы прошло время, потом будем анализировать. Первый тайм мне не понравился, было слишком много потерь. Во второй половине мы играли лучше, но рисковали. Смогли отыграться, но пропустили. Был момент у Дзюбы, чтобы забить. Я думаю, что должна была быть ничья. Но больше ничьи мы не заслужили. Было слишком много потерь, поэтому я переместил Жулиано, выдвинул под нападающим Данни и выпустил реактивного Шатова. Были хорошие моменты у Олега, как и у Смольникова, который играл после долгого перерыва.

    Я думаю, было большое давление, очень многое решалось в этой игре. Мы очень невынужденно ошибались, нам приходилось вскрывать защиту соперника, поэтому упускали контратаки. Мы пропустили гол и нам нужно было что-то делать. Нам нужен был еще один нападающий, поэтому вышел Джорджевич. Ошибка в середине поля привела к голу. Очень жаль. Мы говорили Шатову, что он может взаимодействовать с Данни, меняться с ним позицией. У Шатова была ситуация, которая могла поменять игру. Нужно просто было ударить в дальний угол.

    Речь о чемпионстве уже не идет, однозначно «Спартак» уже его заслужил. Мы не можем остаться без Лиги чемпионов, будем бороться за место там», – сказал Луческу в интервью каналу «Наш Футбол».

    «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на 11 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2017 22:26
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 апреля 2017, 06:28

      Цыган сдулся....пора ему на пенсию...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Firevet 17 апреля 2017, 01:30

      Дауж... Цыгане они и есть цыгане)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +439

      сасас 17 апреля 2017, 00:38

      за такие результаты и такую игру - сам Луческу должен будет платить неустойку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 17 апреля 2017, 00:37

      пошёл нахрен из клуба пердун старый

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 17 апреля 2017, 00:15

      Хороший ответ на матч в Питере

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 17 апреля 2017, 00:02

      «Спартак» его заслужил» - согласен! =)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 16 апреля 2017, 23:45

      а где сопли/слёзы?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      EFR 16 апреля 2017, 23:41

      С победой братьяяяяяя

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 апреля 2017, 23:40

      Луческу вообще нормальный ?

      Спартак создал невероятное количество опасных моментов и только чудо не позволило выиграть с крупным счётом и господин Лунёв.
      Хотя во втором тайме ещё и судья подсуропил с фолом последней надежды на Ивановиче.
      Луческу просто феерический цыган.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Ardenn 17 апреля 2017, 05:53

      Это да.
      Пользуясь Дзюбовской формулировкой: игорочище !

      -3
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > Ardenn 17 апреля 2017, 10:25

      Насчёт Лунёва согласен.
      Насчёт Дзюбы, сорри.Одиноко стоял в штрафной , а на него навешивали.Раз забил, а сколько моментов запорол.И опять его фирменное нытьё.Извини, насчёт Дзюбы точно не согласен.

      -2
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 16 апреля 2017, 23:29

      Спартак чемпион и это уже факт. 10очков это много.

      1
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