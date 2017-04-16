Луческу: «Речи о борьбе за чемпионство уже не идет. «Спартак» его заслужил»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2). По словам специалиста, питерский клуб не претендует на чемпионство, а будет бороться за место в Лиге чемпионов.

«Нужно, чтобы прошло время, потом будем анализировать. Первый тайм мне не понравился, было слишком много потерь. Во второй половине мы играли лучше, но рисковали. Смогли отыграться, но пропустили. Был момент у Дзюбы, чтобы забить. Я думаю, что должна была быть ничья. Но больше ничьи мы не заслужили. Было слишком много потерь, поэтому я переместил Жулиано, выдвинул под нападающим Данни и выпустил реактивного Шатова. Были хорошие моменты у Олега, как и у Смольникова, который играл после долгого перерыва.

Я думаю, было большое давление, очень многое решалось в этой игре. Мы очень невынужденно ошибались, нам приходилось вскрывать защиту соперника, поэтому упускали контратаки. Мы пропустили гол и нам нужно было что-то делать. Нам нужен был еще один нападающий, поэтому вышел Джорджевич. Ошибка в середине поля привела к голу. Очень жаль. Мы говорили Шатову, что он может взаимодействовать с Данни, меняться с ним позицией. У Шатова была ситуация, которая могла поменять игру. Нужно просто было ударить в дальний угол.

Речь о чемпионстве уже не идет, однозначно «Спартак» уже его заслужил. Мы не можем остаться без Лиги чемпионов, будем бороться за место там», – сказал Луческу в интервью каналу «Наш Футбол».

«Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на 11 очков.