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  • Луческу: «Речи о борьбе за чемпионство уже не идет. «Спартак» его заслужил»

Луческу: «Речи о борьбе за чемпионство уже не идет. «Спартак» его заслужил»

16 апреля 2017, 22:26
46

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2). По словам специалиста, питерский клуб не претендует на чемпионство, а будет бороться за место в Лиге чемпионов.

«Нужно, чтобы прошло время, потом будем анализировать. Первый тайм мне не понравился, было слишком много потерь. Во второй половине мы играли лучше, но рисковали. Смогли отыграться, но пропустили. Был момент у Дзюбы, чтобы забить. Я думаю, что должна была быть ничья. Но больше ничьи мы не заслужили. Было слишком много потерь, поэтому я переместил Жулиано, выдвинул под нападающим Данни и выпустил реактивного Шатова. Были хорошие моменты у Олега, как и у Смольникова, который играл после долгого перерыва.

Я думаю, было большое давление, очень многое решалось в этой игре. Мы очень невынужденно ошибались, нам приходилось вскрывать защиту соперника, поэтому упускали контратаки. Мы пропустили гол и нам нужно было что-то делать. Нам нужен был еще один нападающий, поэтому вышел Джорджевич. Ошибка в середине поля привела к голу. Очень жаль. Мы говорили Шатову, что он может взаимодействовать с Данни, меняться с ним позицией. У Шатова была ситуация, которая могла поменять игру. Нужно просто было ударить в дальний угол.

Речь о чемпионстве уже не идет, однозначно «Спартак» уже его заслужил. Мы не можем остаться без Лиги чемпионов, будем бороться за место там», – сказал Луческу в интервью каналу «Наш Футбол».

«Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Спартака» на 11 очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Луческу Мирча
Комментарии (46)
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DZHEK_VOROBEY1987
1492371214
Цыган уже наверное к вокзалу на такси подъезжает за бесплатно.
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Обер-КанцлерЪ
1492371370
Тоесть виноваты Шатов и Дзюба ?? На судей ныть не за что, поэтому ты решил обосрать лучших игроков команды сегодня? А что ж Лунёв не виноват у тебя, сука? Вон из команды !!!
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aleksander
1492371445
Объективно! Самый слабый тренер зенита за 10-12 лет!!! Даже при АВБ и при Луческу рвали Спартак... А тут... Порадовал отрезок(53-70 мин) далее ужас... Сказать что сам отдал чемпионский кубок в руки конкурента,ничего не сказать!!! Сейчас и второе лигочемпионское место просрем...
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Garrincha58
1492371520
Зенит пора переименовать в Цыганский Табор
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4agaaa
1492371909
Спартак заслужил!!!
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С-Пб on-line
1492371963
Благодаря тебе срамтак стал чемпионом, чепушило!
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la verdad
1492372044
А Мирча заслужил пинок под зад.
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zico2205
1492372045
Боюсь что болельщиков Зенита скоро и в Питере не останется....
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RedWhiteFans2
1492373378
Потому что с уважением нужно относится к сопернику, к болельщикам и поменьше трепать языком,а больше делать. А Зенит погряз в сплетнях диверсанта Дзюбы и оскорблениях в адрес судейства. Даже деньги чьи мечты сбываются не помогли.
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Мары
1492375206
Луческу вообще нормальный ?
Спартак создал невероятное количество опасных моментов и только чудо не позволило выиграть с крупным счётом и господин Лунёв. Хотя во втором тайме ещё и судья подсуропил с фолом последней надежды на Ивановиче. Луческу просто феерический цыган.
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