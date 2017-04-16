Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Левников: «Вдалбливаю молодым судьям, что они никогда не будут звездами»

    Бывший президент Коллегии футбольных арбитров РФС Николай Левников отметил, что постоянные обвинения в адрес судей являются частью их профессии. При этом специалист назвал уважение – самым главным для судьи.

    «Было ли мне обидно, что, когда команда проигрывает, оказываются виноваты не футболисты, не тренеры, а судья? Это часть нашей профессии. Сейчас, когда я читаю лекции молодым судьям, я им вдалбливаю, что они, выбрав свисток, никогда не будут звездами, никогда не будут всеми любимыми — ведь любое решение арбитра на судейском поле постоянно обсуждается. Но для судьи самое важное — заработать уважение. Чтобы после окончания карьеры о нем не шептались украдкой», – приводит слова Левникова RT.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.04.2017 10:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 апреля 2017, 12:13

      Ну это смотря как судить...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11