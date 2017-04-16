Левников: «Вдалбливаю молодым судьям, что они никогда не будут звездами»

Бывший президент Коллегии футбольных арбитров РФС Николай Левников отметил, что постоянные обвинения в адрес судей являются частью их профессии. При этом специалист назвал уважение – самым главным для судьи.

«Было ли мне обидно, что, когда команда проигрывает, оказываются виноваты не футболисты, не тренеры, а судья? Это часть нашей профессии. Сейчас, когда я читаю лекции молодым судьям, я им вдалбливаю, что они, выбрав свисток, никогда не будут звездами, никогда не будут всеми любимыми — ведь любое решение арбитра на судейском поле постоянно обсуждается. Но для судьи самое важное — заработать уважение. Чтобы после окончания карьеры о нем не шептались украдкой», – приводит слова Левникова RT.