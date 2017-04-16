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  • Хусаинов: «Кто-то из тренеров говорил про Дзюбу, что он киллер. Бомбардирские качества как у Герда Мюллера»

Хусаинов: «Кто-то из тренеров говорил про Дзюбу, что он киллер. Бомбардирские качества как у Герда Мюллера»

16 апреля 2017, 06:31
24

Бывший генеральный директор ДЮСШ «Футбольное дело» Сергей Хусаинов, где в детстве тренировался нынешний нападающий «Зенита» Артем Дзюба, поделился воспоминаниями о юных годах футболиста. По словам специалиста, форвард с детства отличался своими бомбардирскими качествами.

«Выделялся ли Дзюба среди сверстников? А то! Он ходил в кандидатах в сборную Москвы. Трудяга, целеустремленный парень. Настоящий нападающий. Постоянно шутил. Это всегда было при нем. Но что тут сделаешь? Футбол – тяжелая работа. Без юмора сложно. Да, он мог подколоть. Но в то же время являлся примером для остальных. Не сачковал на тренировках.

Кто-то из тренеров говорил про него, что он киллер. Действительно, много забивал. Бомбардирские качества как у Герда Мюллера», – заявил Хусаинов.

В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (24)
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serppion
1492314783
Герд Мюллер он один, уникальный и неповторимый. Он король штрафной площадки, быстрый и точный. Герд всегда в нужном месте. Надо было всего-то доставить ему мяч - и дело сделано. По-моему, он и бегал не особо, это ему и не нужно было. Команда за него отрабатывала. Сравнивать бомбардирские качества Герда Мюллера с кем-либо, тем более с деревянным Дзюбой, - богохульство!
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Atom2020
1492316816
Очень похоже на то, что текст писал сам Дзюба и лично принес в Спорт-Экспресс под видом Хусаинова ...
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ded-53
1492317722
Ему до Мюллера как до Китая пешком...
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subbotaspartak
1492318973
А Кокоша был как Ван Бастен и теперь эта суперпара в Зените, Все ворота свои берегите. Нам так страшно, так страшно, ужасно, опасно... Скоро на футбол, прекрасно. Ах да, в Зените, не значит в зените славы, Эта слава пока выглядит ржавой.
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Garrincha58
1492320028
Дзюба Кокорин Жирков и Юсупов это засланные происки Москвы, чтобы развалить Зенит
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aam
1492321783
Рядом с Мюллером не валялся. А бомбардирские качества проявляет в болтавне, а не на поле.
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BAIv
1492322677
Дзюба тормоз, в сравнении с Мюллером, причем стояночный
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petr69
1492324940
Мюллер....Киллер...-- котов бродячих по подьездам
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Black77718
1492326487
Ничего годиков через пять этих дуриков и шутников уже не будет,может более норм сборная.Всё равно к этой сборной и к Питеру из за таких вот игрочишек предателей и крыс которые вместо того чтоб как Смолов 20ку за сезон забивать языком чешут да язвительно реагируют на то что им говорят что они играют как говно в сборной и не стоят своих понтов.Огрызаются только вместо того чтоб извиниться и сказать да мы говно но в сл раз будем стараться и пытаться играть лучше,слабаки да понторезы,давно уже с 10-12 годов не испытываю по этому поводу иллюзий,гнилое поколение 90х-конца 80х,переоценённое,и менталитет соответствующий.
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GammiD
1492328509
Девочка плакса он а не киллер)) Нашелся тоже мне Мюллер...
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