Хусаинов: «Кто-то из тренеров говорил про Дзюбу, что он киллер. Бомбардирские качества как у Герда Мюллера»

Бывший генеральный директор ДЮСШ «Футбольное дело» Сергей Хусаинов, где в детстве тренировался нынешний нападающий «Зенита» Артем Дзюба, поделился воспоминаниями о юных годах футболиста. По словам специалиста, форвард с детства отличался своими бомбардирскими качествами.

«Выделялся ли Дзюба среди сверстников? А то! Он ходил в кандидатах в сборную Москвы. Трудяга, целеустремленный парень. Настоящий нападающий. Постоянно шутил. Это всегда было при нем. Но что тут сделаешь? Футбол – тяжелая работа. Без юмора сложно. Да, он мог подколоть. Но в то же время являлся примером для остальных. Не сачковал на тренировках.

Кто-то из тренеров говорил про него, что он киллер. Действительно, много забивал. Бомбардирские качества как у Герда Мюллера», – заявил Хусаинов.

В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

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