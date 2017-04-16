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    Хусаинов: «Кто-то из тренеров говорил про Дзюбу, что он киллер. Бомбардирские качества как у Герда Мюллера»

    Бывший генеральный директор ДЮСШ «Футбольное дело» Сергей Хусаинов, где в детстве тренировался нынешний нападающий «Зенита» Артем Дзюба, поделился воспоминаниями о юных годах футболиста. По словам специалиста, форвард с детства отличался своими бомбардирскими качествами.

    «Выделялся ли Дзюба среди сверстников? А то! Он ходил в кандидатах в сборную Москвы. Трудяга, целеустремленный парень. Настоящий нападающий. Постоянно шутил. Это всегда было при нем. Но что тут сделаешь? Футбол – тяжелая работа. Без юмора сложно. Да, он мог подколоть. Но в то же время являлся примером для остальных. Не сачковал на тренировках.

    Кто-то из тренеров говорил про него, что он киллер. Действительно, много забивал. Бомбардирские качества как у Герда Мюллера», – заявил Хусаинов.

    В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2017 06:31
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 16 апреля 2017, 13:46

      Конечно, киллер! А Вы думали, что ему деньги за футбол платят?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 апреля 2017, 13:12

      Дзюба сегодня свою винтовку возьмёт для расстрела ребровских ворот.

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 16 апреля 2017, 13:05

      Кто из тренеров мог такую глупость сказать ?!

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 16 апреля 2017, 11:05

      спартаку не забьет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +728

      GammiD 16 апреля 2017, 10:41

      Девочка плакса он а не киллер)) Нашелся тоже мне Мюллер...

      -1
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 16 апреля 2017, 10:26

      Дзюба=Баобаб

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 16 апреля 2017, 10:20

      Дзюба - киллер болельщиков клуба, за который играет.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 апреля 2017, 10:18

      Футбол перепутал с КВН...

      0
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 16 апреля 2017, 10:09

      Да ну НАХ ! ХА ХА ХА !

      0
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      Рейтинг: +276

      Black77718 16 апреля 2017, 10:08

      Ничего годиков через пять этих дуриков и шутников уже не будет,может более норм сборная.Всё равно к этой сборной и к Питеру из за таких вот игрочишек предателей и крыс которые вместо того чтоб как Смолов 20ку за сезон забивать языком чешут да язвительно реагируют на то что им говорят что они играют как говно в сборной и не стоят своих понтов.Огрызаются только вместо того чтоб извиниться и сказать да мы говно но в сл раз будем стараться и пытаться играть лучше,слабаки да понторезы,давно уже с 10-12 годов не испытываю по этому поводу иллюзий,гнилое поколение 90х-конца 80х,переоценённое,и менталитет соответствующий.

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