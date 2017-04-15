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    Грасия: «Мы не ищем виноватых, мы ищем решение»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями от матча 23-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:1). По словам испанского специалиста, казанский клуб планировал добиться положительного результата в данной встрече.

    На данный момент «Рубин» занимает в турнирной таблице чемпионата России 10-е место, имея в активе 28 очков.

    – Мы играли против хорошей команды и до гола игра была равной. Мы выступили хорошо, у нас были моменты, нанесли больше ударов в створ, но мяч не шел в ворота. К сожалению, сегодня потерпели обидное поражение. Рассчитывали добиться положительного результата.

    – Можете рассказать о своих тактических ошибках или виноваты только футболисты, которые не выполнили ваш план?

    – Когда звучат такие вопросы, возможно, приходится искать виноваты. Но у меня такой задачи нет и мы не ищем крайних. Наша команда действовала хорошо, но мы не забили. У нас серия плохих результатов, но нам не улыбается удача. Мы неплохо подготовились и знали сильные стороны «Краснодара». Мы были не точны, а «Краснодар» был точен, когда на острие оказался Смолов. Мы не ищем виноватых, мы ищем решение.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    15.04.2017 22:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +47

      майкл 17 апреля 2017, 13:14

      валить тебе надо тренер ты ни какущий ни стратегии ни игры/ просто фофан

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 15:21

      Какие? По вылету в низший дивизион?

      0
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 16 апреля 2017, 05:23

      чего там их искать,так и говорил бы что сам виноват

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 16 апреля 2017, 00:03

      Грасия, будь мужиком, откажись от отступных и езжай домой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      майкл > mialkov 17 апреля 2017, 13:15

      + 100500

      1
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 15 апреля 2017, 23:47

      Испанец-домой!!!!!

      1
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