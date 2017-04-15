Грасия: «Мы не ищем виноватых, мы ищем решение»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями от матча 23-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:1). По словам испанского специалиста, казанский клуб планировал добиться положительного результата в данной встрече.

На данный момент «Рубин» занимает в турнирной таблице чемпионата России 10-е место, имея в активе 28 очков.

– Мы играли против хорошей команды и до гола игра была равной. Мы выступили хорошо, у нас были моменты, нанесли больше ударов в створ, но мяч не шел в ворота. К сожалению, сегодня потерпели обидное поражение. Рассчитывали добиться положительного результата.

– Можете рассказать о своих тактических ошибках или виноваты только футболисты, которые не выполнили ваш план?

– Когда звучат такие вопросы, возможно, приходится искать виноваты. Но у меня такой задачи нет и мы не ищем крайних. Наша команда действовала хорошо, но мы не забили. У нас серия плохих результатов, но нам не улыбается удача. Мы неплохо подготовились и знали сильные стороны «Краснодара». Мы были не точны, а «Краснодар» был точен, когда на острие оказался Смолов. Мы не ищем виноватых, мы ищем решение.