«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Мораты

Нападающий «Реала» Альваро Мората может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 24-летнего испанца заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее сообщалось, что сам форвард намерен во время летнего трансферного окна перейти в «Челси», который готов заплатить за игрока 65 миллионов евро. Действующий контракт игрока со «сливочными» рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Мората провел за «Реал» в Примере 21 матч, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и две результативные передачи.