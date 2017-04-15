Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Мораты

    Нападающий «Реала» Альваро Мората может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 24-летнего испанца заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    Напомним, ранее сообщалось, что сам форвард намерен во время летнего трансферного окна перейти в «Челси», который готов заплатить за игрока 65 миллионов евро. Действующий контракт игрока со «сливочными» рассчитан до лета 2021 года.

    В нынешнем сезоне Мората провел за «Реал» в Примере 21 матч, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и две результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2017 19:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 апреля 2017, 09:11

      Я все не могу понять, когда "Манчестер Юнайтед", накажут за финансовый фэерплэй! Такие деньги тратят, а толку нет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 15 апреля 2017, 20:22

      4 будешь?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11