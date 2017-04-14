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    Мората сообщил руководству «Реала» о своем желании перейти в «Челси»

    Нападающий «Реала» Альваро Мората в летнее трансферное окно может сменить команду.

    Как утверждает источник, 24-летний испанец хочет перейти в «Челси». Футболист уже уведомил руководство мадридского клуба о своем желании перейти в стан синих из-за малого количества игровой практики, которую он получает в «Реале».

    Напомним, что Морату в лондонской команде желает видеть главный тренер Антонио Конте. Итальянец хотел приобрести форварда еще в предыдущие два трансферных окна.

    В нынешнем розыгрыше Примеры Мората записал на свой счет 11 голов в 20 матчах.

    Источник: Don Balon

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    14.04.2017 14:36
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 апреля 2017, 09:19

      Чушь! Спортивное издание Don Balon в Испании, примерно по уроню авторитета и достоверности находится примерно как и газета "МОЁ" в Воронеже. Это все равно если бы в газете "МОЁ", написали, что Кокорин, летом перейдет в Реал Мадрид! УТКА!!!!

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 14 апреля 2017, 20:08

      В ЧЕЛСИ нет игрок который мог забить со стандартах,но они без него хороши.А если в атаку МОРАТА подключится,игра будет ооо.

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 14 апреля 2017, 19:36

      Было бы великолепно, если трансфер состоится!))

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 апреля 2017, 16:27

      Лукаку и Мората вместе . . . почему бы нет . . . Вот что мне нравится в Конте, то что в его команде должно быть 2-3 форварда, при чем один другому в мастерстве уступать не должен!

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 апреля 2017, 15:36

      Правильно делает что уходит, вот зря он вернулся в Реал, был бы в ювентусе мог бы в этом году кубок лч выиграть вместе сними! Вполне реально это...

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      Рейтинг: +352

      mauxa > Luis Figo 14 апреля 2017, 15:40

      а с Реалом не реально?

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo > mauxa 14 апреля 2017, 22:07

      между 3:0 и 1:2 большая разница, надо вам еще Баварию пройти! И конечно же Буффонище есть у Юве, а не какой та там Кейлор ))

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 14 апреля 2017, 15:16

      Зря... Не стоит его продавать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > mauxa 14 апреля 2017, 15:29

      ну да... пусть лучше на скамейке просиживает карьеру....

      1
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      Рейтинг: +352

      mauxa > RedGreenHooligan 14 апреля 2017, 15:41

      нет.. Лучше продать Бензема... и Роналду...

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > mauxa 14 апреля 2017, 15:52

      Бензема любимчик Переса... его не продадут(

      1
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 14 апреля 2017, 14:50

      Я за, Косту в Китай слишком борзый, как нигер-итальяшка

      -2
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