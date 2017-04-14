Мората сообщил руководству «Реала» о своем желании перейти в «Челси»

Нападающий «Реала» Альваро Мората в летнее трансферное окно может сменить команду.

Как утверждает источник, 24-летний испанец хочет перейти в «Челси». Футболист уже уведомил руководство мадридского клуба о своем желании перейти в стан синих из-за малого количества игровой практики, которую он получает в «Реале».

Напомним, что Морату в лондонской команде желает видеть главный тренер Антонио Конте. Итальянец хотел приобрести форварда еще в предыдущие два трансферных окна.

В нынешнем розыгрыше Примеры Мората записал на свой счет 11 голов в 20 матчах.