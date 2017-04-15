Петржела: «В нынешнем «Зените» футболисты в основном играют на себя, а не на команду. Так нельзя»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением относительно нынешней игры петербуржцев. По мнению специалиста, сейчас футболисты сине-бело-голубых более склонны к индивидуализму на поле, что не идет на пользу команде.

«Честно скажу, за чемпионатом России пристально не слежу. Так, смотрю раз в неделю, если получится. Сейчас в «Зените» нет тех ребят, которые были при мне, а игра иностранцев мне не нравится. Их сейчас там так много… А питерские ребята играют очень мало.

В чем отличие моего «Зенита» от нынешнего? Мы играли в скоростной, атакующий, быстрый футбол, а сейчас… Много техники, но игра медленная. Футболисты в основном играют на себя, а не на команду. Так нельзя.

Да и политика сейчас такая, что ни одного молодого воспитанника в команде нет. Мне это непонятно. В таком большом городе, как Питер, очень много хороших молодых игроков. Но где им играть, если они в «Зените» не могут себя проявить? А когда русские ребята не играют – это очень плохо и для чемпионата, и для сборной», – сказал Петржела.

После 22-х туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков. В воскресенье, 16 апреля командам предстоит провести очную встречу.