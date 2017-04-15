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    Петржела: «В нынешнем «Зените» футболисты в основном играют на себя, а не на команду. Так нельзя»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением относительно нынешней игры петербуржцев. По мнению специалиста, сейчас футболисты сине-бело-голубых более склонны к индивидуализму на поле, что не идет на пользу команде.

    «Честно скажу, за чемпионатом России пристально не слежу. Так, смотрю раз в неделю, если получится. Сейчас в «Зените» нет тех ребят, которые были при мне, а игра иностранцев мне не нравится. Их сейчас там так много… А питерские ребята играют очень мало.

    В чем отличие моего «Зенита» от нынешнего? Мы играли в скоростной, атакующий, быстрый футбол, а сейчас… Много техники, но игра медленная. Футболисты в основном играют на себя, а не на команду. Так нельзя.

    Да и политика сейчас такая, что ни одного молодого воспитанника в команде нет. Мне это непонятно. В таком большом городе, как Питер, очень много хороших молодых игроков. Но где им играть, если они в «Зените» не могут себя проявить? А когда русские ребята не играют – это очень плохо и для чемпионата, и для сборной», – сказал Петржела.

    После 22-х туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков. В воскресенье, 16 апреля командам предстоит провести очную встречу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.04.2017 16:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 апреля 2017, 17:50

      Дзюба Кокорин и Жирков никогда бы не перешли в Зенит ради команды только лишь из за бабла поэтому и играют так делая вид

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 апреля 2017, 17:44

      Интересно, насколько реально вновь увидеть Петржелу главным тренером?

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 апреля 2017, 17:37

      Аршавина и Кержакова вернуть!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 апреля 2017, 17:37

      В принципе прав,после ухода Халка и Витселя,средняя линия непонятна,Дзюба не тот,Кокорин вечно перспективный

      1
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      Рейтинг: +2250

      kvm 15 апреля 2017, 16:53

      на карман правильнее

      1
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