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    Бундеслига. «Бавария» в большинстве не смогла обыграть «Байер»

    В матче 29-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях сыграла вничью с «Байером» – 0:0. Отметим, что хозяева последние полчаса играли в меньшинстве после удаления Тина Йедвая.

    Таким образом, мюнхенский клуб набрал 69 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. «Байер» расположился на 11-й строчке.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 29-й тур

    Байер – Бавария – 0:0

    Удаление: Йедвай, 59 – нет.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 21:20
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