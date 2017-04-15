Бундеслига. «Бавария» в большинстве не смогла обыграть «Байер»

В матче 29-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях сыграла вничью с «Байером» – 0:0. Отметим, что хозяева последние полчаса играли в меньшинстве после удаления Тина Йедвая.

Таким образом, мюнхенский клуб набрал 69 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. «Байер» расположился на 11-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 29-й тур

Байер – Бавария – 0:0

Удаление: Йедвай, 59 – нет.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»