Бундеслига. «Бавария» в большинстве не смогла обыграть «Байер»

В матче 29-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях сыграла вничью с «Байером» – 0:0. Отметим, что хозяева последние полчаса играли в меньшинстве после удаления Тина Йедвая.
Таким образом, мюнхенский клуб набрал 69 очков и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. «Байер» расположился на 11-й строчке.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 29-й тур
Удаление: Йедвай, 59 – нет.
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Источник: Бомбардир.ру