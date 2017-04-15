Примера. «Реал» вырвал победу над «Спортингом», дважды уступая в счете

В матче 32-го тура «Реал» в гостях вырвал победу над хихонским «Спортингом», дважды уступая в счете – 3:2. Дублем и автором победного гола в составе мадридского клуба стал Иско.

Таким образом, «Реал» укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании, обгоняя идущую на втором месте «Барселону» на шесть очков. «Спортинг» продолжает находиться в зоне вылета.

Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур

Спортинг – Реал – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чоп, 14; 1:1 – Иско, 17; 2:1 – Весга, 50; 2:2 – Мората, 59; 2:3 – Иско, 90.

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