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    Примера. «Реал» вырвал победу над «Спортингом», дважды уступая в счете

    В матче 32-го тура «Реал» в гостях вырвал победу над хихонским «Спортингом», дважды уступая в счете – 3:2. Дублем и автором победного гола в составе мадридского клуба стал Иско.

    Таким образом, «Реал» укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании, обгоняя идущую на втором месте «Барселону» на шесть очков. «Спортинг» продолжает находиться в зоне вылета.

    Чемпионат Испании. Примера. 32-й тур

    Спортинг – Реал – 2:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Чоп, 14; 1:1 – Иско, 17; 2:1 – Весга, 50; 2:2 – Мората, 59; 2:3 – Иско, 90.

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    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2017 19:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +498

      Поль 15 апреля 2017, 22:39

      Пропускают много в этом сезоне. Но и тащат в концовке. В этом сезоне все чемпионы так решили играть!

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 15 апреля 2017, 20:37

      Очень жаль конечно,Спортинг сила-реал дно!

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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 15 апреля 2017, 19:45

      Я бы не говорил без БЭЙЛА без БЕНЗИМА без РОНАЛДУ могут справится.Есть запасные который сидеть на лавочке рвётся надрать зад...цу соперника.Это МОРАТА , ХАМЕС(плохо играл). Вот они показали свой характер игры без них.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 апреля 2017, 19:42

      Болею за барселону! но реал молодцы, столько игр в этом сезоне вытащили на последних минутах. Заслужили чемпионство!

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      Рейтинг: +13

      Дониёр 15 апреля 2017, 19:22

      Иско красавчик.))

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 апреля 2017, 19:15

      Молодцы!Всё таки выиграли полу вторым составом в Хихоне!!!

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