Конте считает Ибрагимовича одним из лучших футболистов мира

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 33-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о нападающем манкунианцев Златане Ибрагимовиче.

«Златан находится на пике своей карьеры. Это великий игрок, который не только завершает атаки, но и играет на команду. На мой взгляд, это один из лучших игроков в мире. Мы должны очень организованно и внимательно сыграть в обороне, потому что при атаках в штрафной площади он очень опасен.

Когда он получает мяч, он представляет угрозу. Мои игроки должны провести матч очень внимательно и полностью сконцентрироваться на том, чтобы сдержать его, и сдержать всю команду противника, а не одного игрока», – сказал специалист.

Встреча состоится 16 апреля на стадионе «Олд Траффорд». Начало матча в 18:00 по московскому времени.