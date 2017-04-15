Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте считает Ибрагимовича одним из лучших футболистов мира

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 33-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о нападающем манкунианцев Златане Ибрагимовиче.

    «Златан находится на пике своей карьеры. Это великий игрок, который не только завершает атаки, но и играет на команду. На мой взгляд, это один из лучших игроков в мире. Мы должны очень организованно и внимательно сыграть в обороне, потому что при атаках в штрафной площади он очень опасен.

    Когда он получает мяч, он представляет угрозу. Мои игроки должны провести матч очень внимательно и полностью сконцентрироваться на том, чтобы сдержать его, и сдержать всю команду противника, а не одного игрока», – сказал специалист.

    Встреча состоится 16 апреля на стадионе «Олд Траффорд». Начало матча в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2017 07:08
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 15 апреля 2017, 18:52

      Ибра крут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 15 апреля 2017, 08:31

      Факт есть факт. Он забавный когда открывает рот, Но на поле, конечно, велик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 15 апреля 2017, 07:44

      Согласен!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11