ЦСКА готов провести матч Россия – Чили на своем стадионе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию о том, что сборная России может провести товарищеский матч с командой Чили на новом стадионе армейцев. Ранее сообщалось, что встреча состоится 9 июня на «ВЭБ Арене».

«Действительно, мы можем предоставить домашнюю арену для матча сборной России против команды Чили. С удовольствием примем нашу национальную команду, тем более в преддверии такого огромного события, как Кубок конфедераций. Надеюсь, на следующей неделе встретимся с руководством РФС и обсудим все детали.

Проблем с реализацией этой задумки возникнуть не должно. Думаю, до конца следующей недели все будет известно», — сказал Бабаев.