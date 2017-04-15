Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА готов провести матч Россия – Чили на своем стадионе

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию о том, что сборная России может провести товарищеский матч с командой Чили на новом стадионе армейцев. Ранее сообщалось, что встреча состоится 9 июня на «ВЭБ Арене».

    «Действительно, мы можем предоставить домашнюю арену для матча сборной России против команды Чили. С удовольствием примем нашу национальную команду, тем более в преддверии такого огромного события, как Кубок конфедераций. Надеюсь, на следующей неделе встретимся с руководством РФС и обсудим все детали.

    Проблем с реализацией этой задумки возникнуть не должно. Думаю, до конца следующей недели все будет известно», — сказал Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2017 01:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 15 апреля 2017, 06:50

      А Лужники тогда на фига?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11