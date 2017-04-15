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Инсинье близок к продлению контракта с «Наполи»

15 апреля 2017, 01:20
1

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье в ближайшее время подпишет с клубом новое соглашение. Стороны уже достигли договоренности о продлении контракта.

Напомним, что действующий трудовой договор футболиста с неаполитанцами рассчитан до 2019 года.

Сообщается, что 25-летний итальянец поставит подпись под новом контрактом до 2022 года. Заработная плата игрока при этом увеличится до 5 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А Инсинье забил 13 голов и сделал шесть результативных пасов в 30 матчах.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Наполи Инсинье Лоренцо
Комментарии (1)
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GARIK-Al
1492215620
Лучше бы в Юве перешёл, а то чемпионом так и не станет.
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