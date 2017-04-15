Инсинье близок к продлению контракта с «Наполи»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье в ближайшее время подпишет с клубом новое соглашение. Стороны уже достигли договоренности о продлении контракта.

Напомним, что действующий трудовой договор футболиста с неаполитанцами рассчитан до 2019 года.

Сообщается, что 25-летний итальянец поставит подпись под новом контрактом до 2022 года. Заработная плата игрока при этом увеличится до 5 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А Инсинье забил 13 голов и сделал шесть результативных пасов в 30 матчах.