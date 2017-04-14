Дмитрий Комбаров: «Спартак» для «Зенита» очень принципиальный соперник, наш матч будет за шесть очков»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров накануне матча 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» отметил, что красно-белые являются очень принципиальным соперником для петербуржцев. При этом он подчеркнул, что не стоит называть встречу с сине-бело-голубыми главной для спартаковцев в сезоне, так как для подопечных Массимо Карреры таковой является каждая следующая игра.

«Смотрели матч «Зенита» с «Анжи», и результат для нас был хороший. Но никакой эйфории у игроков «Спартака» не было. Никого из бывших спартаковцев в составе «Анжи» не благодарили, смс не отправляли.

Никаких заявлений – фавориты мы или не фавориты – делать не буду. Любая команда выходит играть против «Спартака» на максимальных оборотах, как на последний бой. Тем более мы для «Зенита» очень принципиальный соперник, и это будет матч за шесть очков. «Зенит», наверное, с нами будет по-другому играть. Главная ли это игра в сезоне? Для нас каждая следующая игра – главная в сезоне, и не надо заглядывать далеко», – сказал Комбаров в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля в Москве. После 22-х туров красно-белые лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая петербургский коллектив на восемь очков.