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  • Дмитрий Комбаров: «Спартак» для «Зенита» очень принципиальный соперник, наш матч будет за шесть очков»

Дмитрий Комбаров: «Спартак» для «Зенита» очень принципиальный соперник, наш матч будет за шесть очков»

14 апреля 2017, 22:55
11

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров накануне матча 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» отметил, что красно-белые являются очень принципиальным соперником для петербуржцев. При этом он подчеркнул, что не стоит называть встречу с сине-бело-голубыми главной для спартаковцев в сезоне, так как для подопечных Массимо Карреры таковой является каждая следующая игра.

«Смотрели матч «Зенита» с «Анжи», и результат для нас был хороший. Но никакой эйфории у игроков «Спартака» не было. Никого из бывших спартаковцев в составе «Анжи» не благодарили, смс не отправляли.

Никаких заявлений – фавориты мы или не фавориты – делать не буду. Любая команда выходит играть против «Спартака» на максимальных оборотах, как на последний бой. Тем более мы для «Зенита» очень принципиальный соперник, и это будет матч за шесть очков. «Зенит», наверное, с нами будет по-другому играть. Главная ли это игра в сезоне? Для нас каждая следующая игра – главная в сезоне, и не надо заглядывать далеко», – сказал Комбаров в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля в Москве. После 22-х туров красно-белые лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая петербургский коллектив на восемь очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Комбаров Дмитрий
Комментарии (11)
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Danjer
1492226068
Щас они все(игроки)допиздятся,об этой ВОЙНЕ,0:0 ебанут!!!!
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Ще Гевара
1492228271
Лишь бы игра хорошая была
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alp
1492246489
то есть для спама Зенит не принципиальный соперник ))) спам привыно и постоянно крупно сливает Зениту ))) хех, как это по спартаковски - "мы, де, спартак, а вы говно ", а сами лохи чилийские
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