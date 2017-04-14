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    Дмитрий Комбаров: «Спартак» для «Зенита» очень принципиальный соперник, наш матч будет за шесть очков»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров накануне матча 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» отметил, что красно-белые являются очень принципиальным соперником для петербуржцев. При этом он подчеркнул, что не стоит называть встречу с сине-бело-голубыми главной для спартаковцев в сезоне, так как для подопечных Массимо Карреры таковой является каждая следующая игра.

    «Смотрели матч «Зенита» с «Анжи», и результат для нас был хороший. Но никакой эйфории у игроков «Спартака» не было. Никого из бывших спартаковцев в составе «Анжи» не благодарили, смс не отправляли.

    Никаких заявлений – фавориты мы или не фавориты – делать не буду. Любая команда выходит играть против «Спартака» на максимальных оборотах, как на последний бой. Тем более мы для «Зенита» очень принципиальный соперник, и это будет матч за шесть очков. «Зенит», наверное, с нами будет по-другому играть. Главная ли это игра в сезоне? Для нас каждая следующая игра – главная в сезоне, и не надо заглядывать далеко», – сказал Комбаров в эфире программы «8-16» на телеканале «Наш футбол».

    Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля в Москве. После 22-х туров красно-белые лидируют в турнирной таблице РФПЛ, опережая петербургский коллектив на восемь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2017 22:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11234

      alp 15 апреля 2017, 11:54

      то есть для спама Зенит не принципиальный соперник ))) спам привыно и постоянно крупно сливает Зениту ))) хех, как это по спартаковски - "мы, де, спартак, а вы говно ", а сами лохи чилийские

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 15 апреля 2017, 06:51

      Лишь бы игра хорошая была

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      Рейтинг: +145

      Danjer 15 апреля 2017, 06:14

      Щас они все(игроки)допиздятся,об этой ВОЙНЕ,0:0 ебанут!!!!

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Danjer 15 апреля 2017, 07:16

      Я об этом же подумал)

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