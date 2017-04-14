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Пресняков: «Я – сектант! И Боярский – тоже»

14 апреля 2017, 16:40
12

Заслуженный артист России Владимир Пресняков, который является болельщиком «Спартака», прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о болельщиках московской команды. Напомним, российский форвард ранее заявил, что среди болельщиков красно-белых есть сектанты.

– Ну, ничего себе! Вот Артем дал… Он – человек со странной лексикой, порой такое скажет. Кого он подразумевал, называя сектантами? Может, верных болельщиков, кто уже лет 30 – 50 поддерживают «Спартак»? Они уж точно сектанты. Если так, то и меня можете называть сектантом. С детства мои отец и старший брат приучили к болению за этот великий клуб.

Что плохого, если другой сектант, Миша Боярский, хочет, чтобы его любимый «Зенит» стал чемпионом. Я Мишу люблю и уважаю, это мой друг. Мы никогда не будем спорить особо. И Юрий Федорович Маликов счастлив, что «Динамо» вернулось в Премьер-лигу. Он тоже сектант.

– Может, Дзюба завидует, ведь уходил он в «Зенит» за трофеями.

– Артем ведь сказал «но». Он прав, все болельщики соскучились по чемпионскому званию. Дзюба – футболист до мозга, настоящий боец! Жалко, что не удалось с ним договориться. Надо было пытаться удержать его в «Спартаке». Но так жестко высказываться в адрес своей бывшей команды не стоит, ведь из-за этого его ненавидят болельщики москвичей. Кто знает, как повернется жизнь. Вдруг, Артем вернется назад, а вражду уже тяжело будет погасить.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Архипелаг Гуляк
1492179211
КакойжЫ Пресняк сектант???Он обыкновенный пидoр,как и его папанька.
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ufos73
1492186788
Боярский точно сектант! Вечно каких то "тысяча чертей" призывает )))
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ильиных
1492187801
Помойка булькнула и все ветер понес.
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Тони Монтана Б
1492190516
Хорошо сказано)
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Диктор
1492193685
В точку все сказал.
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VVM1964
1492199304
" Вдруг, Артем вернется назад " - НАЗАД ДРОГИ НЕТ , ПОЗАДИ ТОЛЬКО АРТЕМКИНА ЗАДНИЦА .
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арейская
1492211418
Не язык а "помело", что не скажет всё мимо, всё не в тему...
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aguila_real
1492214972
Очевидно что Дзюба под сектантами имел ввиду тупое фанатское быдло, оскорбляющее всех вокруг. При чем тут деятели культуры вообще?
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ivanthebest
1492249903
Замечу, как шалашовка перешла в зину, они перестали выигрывать трофеи... Первый же матч за суперкубок это вообще не показатель... Важно то, что после этого зина везде лажает... Вот Вам и ответ на вопрос что за футболист это полено и какую смуту он вносит в коллектив. Слава Богу, что этот клоун от нас ушёл.
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