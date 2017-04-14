Пресняков: «Я – сектант! И Боярский – тоже»

Заслуженный артист России Владимир Пресняков, который является болельщиком «Спартака», прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о болельщиках московской команды. Напомним, российский форвард ранее заявил, что среди болельщиков красно-белых есть сектанты.

– Ну, ничего себе! Вот Артем дал… Он – человек со странной лексикой, порой такое скажет. Кого он подразумевал, называя сектантами? Может, верных болельщиков, кто уже лет 30 – 50 поддерживают «Спартак»? Они уж точно сектанты. Если так, то и меня можете называть сектантом. С детства мои отец и старший брат приучили к болению за этот великий клуб.

Что плохого, если другой сектант, Миша Боярский, хочет, чтобы его любимый «Зенит» стал чемпионом. Я Мишу люблю и уважаю, это мой друг. Мы никогда не будем спорить особо. И Юрий Федорович Маликов счастлив, что «Динамо» вернулось в Премьер-лигу. Он тоже сектант.

– Может, Дзюба завидует, ведь уходил он в «Зенит» за трофеями.

– Артем ведь сказал «но». Он прав, все болельщики соскучились по чемпионскому званию. Дзюба – футболист до мозга, настоящий боец! Жалко, что не удалось с ним договориться. Надо было пытаться удержать его в «Спартаке». Но так жестко высказываться в адрес своей бывшей команды не стоит, ведь из-за этого его ненавидят болельщики москвичей. Кто знает, как повернется жизнь. Вдруг, Артем вернется назад, а вражду уже тяжело будет погасить.