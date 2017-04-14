Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пресняков: «Я – сектант! И Боярский – тоже»

    Заслуженный артист России Владимир Пресняков, который является болельщиком «Спартака», прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о болельщиках московской команды. Напомним, российский форвард ранее заявил, что среди болельщиков красно-белых есть сектанты.

    – Ну, ничего себе! Вот Артем дал… Он – человек со странной лексикой, порой такое скажет. Кого он подразумевал, называя сектантами? Может, верных болельщиков, кто уже лет 30 – 50 поддерживают «Спартак»? Они уж точно сектанты. Если так, то и меня можете называть сектантом. С детства мои отец и старший брат приучили к болению за этот великий клуб.

    Что плохого, если другой сектант, Миша Боярский, хочет, чтобы его любимый «Зенит» стал чемпионом. Я Мишу люблю и уважаю, это мой друг. Мы никогда не будем спорить особо. И Юрий Федорович Маликов счастлив, что «Динамо» вернулось в Премьер-лигу. Он тоже сектант.

    – Может, Дзюба завидует, ведь уходил он в «Зенит» за трофеями.

    – Артем ведь сказал «но». Он прав, все болельщики соскучились по чемпионскому званию. Дзюба – футболист до мозга, настоящий боец! Жалко, что не удалось с ним договориться. Надо было пытаться удержать его в «Спартаке». Но так жестко высказываться в адрес своей бывшей команды не стоит, ведь из-за этого его ненавидят болельщики москвичей. Кто знает, как повернется жизнь. Вдруг, Артем вернется назад, а вражду уже тяжело будет погасить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2017 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 апреля 2017, 12:51

      Замечу, как шалашовка перешла в зину, они перестали выигрывать трофеи... Первый же матч за суперкубок это вообще не показатель... Важно то, что после этого зина везде лажает... Вот Вам и ответ на вопрос что за футболист это полено и какую смуту он вносит в коллектив. Слава Богу, что этот клоун от нас ушёл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 15 апреля 2017, 03:09

      Очевидно что Дзюба под сектантами имел ввиду тупое фанатское быдло, оскорбляющее всех вокруг. При чем тут деятели культуры вообще?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 15 апреля 2017, 02:10

      Не язык а "помело", что не скажет всё мимо, всё не в тему...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 апреля 2017, 21:14

      В точку все сказал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 14 апреля 2017, 20:21

      Хорошо сказано)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 14 апреля 2017, 19:36

      Помойка булькнула и все ветер понес.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 14 апреля 2017, 19:19

      Боярский точно сектант! Вечно каких то "тысяча чертей" призывает )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 14 апреля 2017, 17:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      КакойжЫ Пресняк сектант???Он обыкновенный пидoр,как и его папанька.

      -7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Архипелаг Гуляк 14 апреля 2017, 20:49

      Рыбак рыбака чувствует издалека)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11