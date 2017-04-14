Дзюба не будет праздновать голы в ворота «Спартака»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в преддверии матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» отметил, что не будет праздновать голы в ворота московской команды. Напомним, что Дзюба является воспитанником красно-белых.

– Прошли времена, когда вы не праздновали гол в ворота «Спартака»?

– Нет, я не буду. Стараться буду. Если даже будет какая-то эмоция, я буду прятаться за футболку. Я обещал многим, что не буду праздновать, и для себя это решил. Всякие ситуации есть, но слово надо держать.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.