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    Дзюба не будет праздновать голы в ворота «Спартака»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в преддверии матча 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» отметил, что не будет праздновать голы в ворота московской команды. Напомним, что Дзюба является воспитанником красно-белых.

    – Прошли времена, когда вы не праздновали гол в ворота «Спартака»?

    – Нет, я не буду. Стараться буду. Если даже будет какая-то эмоция, я буду прятаться за футболку. Я обещал многим, что не буду праздновать, и для себя это решил. Всякие ситуации есть, но слово надо держать.

    Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2017 14:07
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 14 апреля 2017, 21:36

      нашему теляти Бог рог не дал.

      -1
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 14 апреля 2017, 20:34

      Да пошёл ты...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 14 апреля 2017, 20:13

      какие здесь все оригинальные)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      ильиных 14 апреля 2017, 19:52

      забивать собрался))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 14 апреля 2017, 17:02

      Таки правильно, оно жэ их не забьет таки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8018

      nik55 14 апреля 2017, 16:28

      потому что их не будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 апреля 2017, 16:26

      Для начала попробуй-забей,а там ,,,,,,,,,,,,посмотрим,

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 апреля 2017, 15:40

      Фантазёр

      1
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      Рейтинг: +107

      nikita08 14 апреля 2017, 15:30

      игрочишка

      0
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      Рейтинг: +450

      Houston 14 апреля 2017, 15:17

      Забей сначала, а потом говори.
      Смешной пипец))

      0
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