«Атлетико» хочет заполучить Фабрегаса

«Атлетико» в летнее трансферное окно планирует взять в аренду на один сезон полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса. 29-летнего футболиста видеть в своем составе желает лично главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

В мадридском клубе предполагают, что хавбек выразит желание вернуться в Испанию, так как в «Челси» он получает мало игровой практики.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Фабрегас провел 22 матча, в которых записал на свой счет четыре гола и семь результативных передач.