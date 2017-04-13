«Палермо» заработал на Дибале еще 8 миллионов

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала продлил контракт с «Ювентусом». По условиям сделки с «Палермо» туринский клуб должен выплатить бывшей команде игрока еще 8 миллионов евро. В ближайшее время эти деньги будут переведены на счет «Палермо».

В нынешнем сезоне Серии А Пауло Дибала провел 24 матча, забив восемь голов и сделав шесть голевых передач. Новое соглашение аргентинского нападающего с «Ювентусом» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В июле 2015 года Дибала перешел из «Палермо» в «Ювентус» за 28 миллионов евро. Сейчас стоимость игрока оценивается в 42,5 миллиона евро.