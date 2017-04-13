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    «Палермо» заработал на Дибале еще 8 миллионов

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала продлил контракт с «Ювентусом». По условиям сделки с «Палермо» туринский клуб должен выплатить бывшей команде игрока еще 8 миллионов евро. В ближайшее время эти деньги будут переведены на счет «Палермо».

    В нынешнем сезоне Серии А Пауло Дибала провел 24 матча, забив восемь голов и сделав шесть голевых передач. Новое соглашение аргентинского нападающего с «Ювентусом» рассчитано до 30 июня 2022 года.

    В июле 2015 года Дибала перешел из «Палермо» в «Ювентус» за 28 миллионов евро. Сейчас стоимость игрока оценивается в 42,5 миллиона евро.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    13.04.2017 16:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 13 апреля 2017, 20:36

      Палермо знает толк в шикарных перспективных переходах)
      Жаль только, что их становится меньше

      0
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      Рейтинг: +36

      roma3003 13 апреля 2017, 18:45

      Его стоимость уже 50 миллионов евро

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 13 апреля 2017, 18:15

      Палермо озолотится)

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 13 апреля 2017, 17:32

      За то сейчас Палермо вылетает из серии А

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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 13 апреля 2017, 17:12

      Хорошего игрока воспитали - поэтому все правильно!!!

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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 13 апреля 2017, 16:59

      Все правильно! Так и должно быть!

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