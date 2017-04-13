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«Палермо» заработал на Дибале еще 8 миллионов

13 апреля 2017, 16:52
6

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала продлил контракт с «Ювентусом». По условиям сделки с «Палермо» туринский клуб должен выплатить бывшей команде игрока еще 8 миллионов евро. В ближайшее время эти деньги будут переведены на счет «Палермо».

В нынешнем сезоне Серии А Пауло Дибала провел 24 матча, забив восемь голов и сделав шесть голевых передач. Новое соглашение аргентинского нападающего с «Ювентусом» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В июле 2015 года Дибала перешел из «Палермо» в «Ювентус» за 28 миллионов евро. Сейчас стоимость игрока оценивается в 42,5 миллиона евро.

Источник: ФК «Ювентус»
Италия. Серия А Ювентус Палермо Дибала Пауло
Комментарии (6)
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sergun-kuk
1492091994
Все правильно! Так и должно быть!
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elizaveta-285
1492092761
Хорошего игрока воспитали - поэтому все правильно!!!
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alex kidn
1492093965
За то сейчас Палермо вылетает из серии А
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Den Bull
1492096540
Палермо озолотится)
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roma3003
1492098307
Его стоимость уже 50 миллионов евро
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dddolphin
1492105009
Палермо знает толк в шикарных перспективных переходах) Жаль только, что их становится меньше
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