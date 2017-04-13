Грасия: «Результаты «Рубина» не очень хорошие, но мы не теряем оптимизма»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в преддверии домашнего матча 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром» рассказал об обстановке в команде. Испанский специалист подчеркнул, что его подопечные очень серьезно готовятся к предстоящей игре против «быков».

– У вас отличное настроение, несмотря на последние результаты. Какова атмосфера в команде?

– Да, наши результаты в последних матчах были не очень хорошие, но мы не теряем оптимизма. Сейчас команда переживает, но очень настроена на «Краснодар».

– Как вы будете играть против «Краснодара»?

– А вы мне можете сказать, как будет играть «Краснодар? Эта команда играет по схожей модели и в Европе и в РФПЛ. Что касается нас, то мы перешли на другую схему игры. Сейчас я не буду говорить о тактике, но мы готовимся очень серьезно.

– В последних матчах «Рубин» пропускал из центральной зоны. Нет ли сожаления, что зря, отпустили Кверквелию?

– Когда команда играет неудачно и не показывает результат, то всегда начинаются разговоры и вопросы о футболистах, которые не играют или ушли или в запасе. Давайте не будем тосковать о тех кто ушел, а сосредоточимся на тех, кто сейчас в команде. Ошибки случаются, но мы работаем над ними. Будем надеяться, что игроки вернутся на свой уровень.

– Все-таки, почему не играет Кузьмин?

– Потому что играет Бауэр.

– Несмотря на не лучшие результаты. Ильсур Метшин высказался, что полностью доверяет вам.

– Я высоко ценю поддержку президента. Для меня это важно. Но я понимаю, что из-за плохого результата могут звучать разные мнения. Я концентрируюсь на своей работе.

Напомним, матч «Рубин» – «Краснодар» пройдет 15 апреля на стадионе «Казань Арена».