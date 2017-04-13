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    Грасия: «Результаты «Рубина» не очень хорошие, но мы не теряем оптимизма»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в преддверии домашнего матча 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром» рассказал об обстановке в команде. Испанский специалист подчеркнул, что его подопечные очень серьезно готовятся к предстоящей игре против «быков».

    – У вас отличное настроение, несмотря на последние результаты. Какова атмосфера в команде?

    – Да, наши результаты в последних матчах были не очень хорошие, но мы не теряем оптимизма. Сейчас команда переживает, но очень настроена на «Краснодар».

    – Как вы будете играть против «Краснодара»?

    – А вы мне можете сказать, как будет играть «Краснодар? Эта команда играет по схожей модели и в Европе и в РФПЛ. Что касается нас, то мы перешли на другую схему игры. Сейчас я не буду говорить о тактике, но мы готовимся очень серьезно.

    – В последних матчах «Рубин» пропускал из центральной зоны. Нет ли сожаления, что зря, отпустили Кверквелию?

    – Когда команда играет неудачно и не показывает результат, то всегда начинаются разговоры и вопросы о футболистах, которые не играют или ушли или в запасе. Давайте не будем тосковать о тех кто ушел, а сосредоточимся на тех, кто сейчас в команде. Ошибки случаются, но мы работаем над ними. Будем надеяться, что игроки вернутся на свой уровень.

    – Все-таки, почему не играет Кузьмин?

    – Потому что играет Бауэр.

    – Несмотря на не лучшие результаты. Ильсур Метшин высказался, что полностью доверяет вам.

    – Я высоко ценю поддержку президента. Для меня это важно. Но я понимаю, что из-за плохого результата могут звучать разные мнения. Я концентрируюсь на своей работе.

    Напомним, матч «Рубин» – «Краснодар» пройдет 15 апреля на стадионе «Казань Арена».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2017 12:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 апреля 2017, 13:30

      квирквелия никак нельзя было отдавать!!! и рочине больше свободы дать..

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