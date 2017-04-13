Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тухель: «В УЕФА словно не поняли, что произошло. Чувствуешь бессилие»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель обрушился с критикой на УЕФА из-за отношения к его команде, к быстрому решению о переносе матча, которое не обсудили с командами. Напомним, во вторник, 11 апреля, перед матчем «Боруссии» и «Монако», возле автобуса немецкого клуба прогремел взрыв. Матч был перенесен на среду.

    «О переносе матча нас даже никто не спрашивал. УЕФА просто проинформировал нас, что такое решение было принято в Швейцарии. От этого ощущаешь себя еще хуже.

    Взрыв только прогремел, а их только и волновало, проводить матч или нет. Такое ощущение, что они не поняли, что произошло. Словно в автобус просто кинули банку пива, не более того. Чувствуешь бессилие.

    У меня складывается такое ощущение, что футбол – это просто работа, которую нужно делать вне зависимости от обстоятельств, а все остальное не имеет значения. Мы вышли из автобуса, Бартру увезли на скорой, и тут мы узнаем об этом решении. Ничего хорошего это сразу не сулило», – сказал Тухель.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» завершился со счетом 2:3. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2017 11:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 апреля 2017, 15:45

      А ведь если дать объективную оценку происшедшему, то Тухель прав!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 13 апреля 2017, 17:02

      Да игрокам было совсем не до футбола , а тут надо выйти и на матч такого уровня ... После произошедшего, результат хоть временно и ушел на второй план , но не катастрофический , Монако не выглядел , таким уж несокрушимым клубом , даже если и игратьнадо будет в гостях

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 13 апреля 2017, 16:47

      Чисто бизнес..ничего личного

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11