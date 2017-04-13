Тухель: «В УЕФА словно не поняли, что произошло. Чувствуешь бессилие»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель обрушился с критикой на УЕФА из-за отношения к его команде, к быстрому решению о переносе матча, которое не обсудили с командами. Напомним, во вторник, 11 апреля, перед матчем «Боруссии» и «Монако», возле автобуса немецкого клуба прогремел взрыв. Матч был перенесен на среду.

«О переносе матча нас даже никто не спрашивал. УЕФА просто проинформировал нас, что такое решение было принято в Швейцарии. От этого ощущаешь себя еще хуже.

Взрыв только прогремел, а их только и волновало, проводить матч или нет. Такое ощущение, что они не поняли, что произошло. Словно в автобус просто кинули банку пива, не более того. Чувствуешь бессилие.

У меня складывается такое ощущение, что футбол – это просто работа, которую нужно делать вне зависимости от обстоятельств, а все остальное не имеет значения. Мы вышли из автобуса, Бартру увезли на скорой, и тут мы узнаем об этом решении. Ничего хорошего это сразу не сулило», – сказал Тухель.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» завершился со счетом 2:3. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля.