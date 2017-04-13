Желудков не верит в чемпионство «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков не верит в чемпионство коллектива из Санкт-Петербурга в текущем сезоне. После 22 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер лиги. Отставание «Зенита» составляет восемь очков.

«Не жду больше ничего хорошего от «Зенита». В команде идет то ли спад у тренера, то ли разброд в коллективе – не берусь судить об этом, не владея информацией из раздевалки. «Спартак» – чемпион, у «Зенита» – второе или третье место. Будем бодаться с ЦСКА за Лигу чемпионов – играть в основном этапе или начинать следующий розыгрыш с отбора.

Дзюба? Не могу понять, как спартаковец стал капитаном «Зенита»? В кои-то веки я дожил до такой небывальщины. Пусть честно скажет: он хоть что-нибудь об истории «Зенита» прочитал, когда переходил в питерский клуб? Или только расчеты в проекте платежной ведомости по своему новому контракту изучал? Нонсенс, дурдом… Даже не хочу комментировать», – сказал Желудков.

Напомним, что матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля.