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    Желудков не верит в чемпионство «Зенита»

    Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков не верит в чемпионство коллектива из Санкт-Петербурга в текущем сезоне. После 22 туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице российской Премьер лиги. Отставание «Зенита» составляет восемь очков.

    «Не жду больше ничего хорошего от «Зенита». В команде идет то ли спад у тренера, то ли разброд в коллективе – не берусь судить об этом, не владея информацией из раздевалки. «Спартак» – чемпион, у «Зенита» – второе или третье место. Будем бодаться с ЦСКА за Лигу чемпионов – играть в основном этапе или начинать следующий розыгрыш с отбора.

    Дзюба? Не могу понять, как спартаковец стал капитаном «Зенита»? В кои-то веки я дожил до такой небывальщины. Пусть честно скажет: он хоть что-нибудь об истории «Зенита» прочитал, когда переходил в питерский клуб? Или только расчеты в проекте платежной ведомости по своему новому контракту изучал? Нонсенс, дурдом… Даже не хочу комментировать», – сказал Желудков.

    Напомним, что матч 23-го тура «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    13.04.2017 09:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 13 апреля 2017, 13:03

      И я не верю тоже.

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 13 апреля 2017, 12:34

      Прислушайтесь к чемпиону СССР!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 11:04

      Удивлён.В клубе остались адекватные питерцы. Всё сказанное верно.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > klifS 13 апреля 2017, 12:33

      Не просто хорошо, а опупительно вдохновенно.
      И главное чётко в цель.

      -2
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      Рейтинг: +145

      Danjer 13 апреля 2017, 11:03

      Думаю многие согласятся,что Луческу хуйн* делает!!!

      1
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 13 апреля 2017, 10:39

      Хорошо сказал.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2017, 10:25

      Объективный человек.

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