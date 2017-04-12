«Краснодар» не разрешил болельщикам вывесить баннер в память о погибших в метро Санкт-Петербурга

Болельщики «Краснодара» остались недовольны тем, что клуб не разрешил им вывесить баннер в честь памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1). Об этом сообщили фанаты «быков» из группировки «Южная гвардия».

«Мы подготовили баннер, чтобы почтить память жертв теракта в Санкт-Петербурге. К сожалению, руководство нашего «человечного» клуба запретило нам пронести и вывесить его на матче без объяснения причин, еще до того, как он появился на свет, – говорится в заявлении, опубликованном на странице сообщества. – Но нас это не остановило, и мы сделали его.

До самой последней секунды мы надеялись, что наше руководство все же образумится и даст добро, но нет! Ни на основе, ни на матче молодежных команд его не разрешили демонстрировать. Мы полностью разочарованы таким решением», – заявили фанаты.