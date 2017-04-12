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    «Краснодар» не разрешил болельщикам вывесить баннер в память о погибших в метро Санкт-Петербурга

    Болельщики «Краснодара» остались недовольны тем, что клуб не разрешил им вывесить баннер в честь памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1). Об этом сообщили фанаты «быков» из группировки «Южная гвардия».

    «Мы подготовили баннер, чтобы почтить память жертв теракта в Санкт-Петербурге. К сожалению, руководство нашего «человечного» клуба запретило нам пронести и вывесить его на матче без объяснения причин, еще до того, как он появился на свет, – говорится в заявлении, опубликованном на странице сообщества. – Но нас это не остановило, и мы сделали его.

    До самой последней секунды мы надеялись, что наше руководство все же образумится и даст добро, но нет! Ни на основе, ни на матче молодежных команд его не разрешили демонстрировать. Мы полностью разочарованы таким решением», – заявили фанаты.

    Источник: «ВКонтакте»

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    12.04.2017 16:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 13 апреля 2017, 11:34

      а с каких пор болелы стали спрашивать разрешения на банеры??? и с каких пор "вконтакте" стал источником новостей. Бомбардиру пора задуматься об своих источниках новостей, особенно об источниике "бомбардир"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 апреля 2017, 09:30

      А как иначе Галицкому блокадниц травить?

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 12 апреля 2017, 19:50

      Странно это очень.

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 апреля 2017, 19:13

      галицкий же сказал уже как-то раз "что вы ноете? не нравится, сидите дома, плюйте семки на пол".

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 12 апреля 2017, 17:38

      очень сильно сомневаюсь, что это инициатива Галицкого... скорее всего все было в обход него сделано и он даже не в курсе об этом....

      0
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      Рейтинг: +39

      xsdm > RedGreenHooligan 12 апреля 2017, 18:38

      Царь хороший! Бояре плохие!

      2
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 12 апреля 2017, 16:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ебанутый клуб

      -5
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Axe111 12 апреля 2017, 18:50

      побольше бы таких "ебанутых" клубов,чр был бы интереснее.клуб с которого надо брать пример в плане организации,инфраструктуры.а если ебанутый автор разместил ебанутую новость,а ебанутый читатель это подхватил..-ну извините,тут и врач бессилен

      2
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      Рейтинг: +24

      _X_A_M_ 12 апреля 2017, 16:28

      Весьма странное решение Галицкого!

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      Рейтинг: +88

      hans6978T > gosproektikabinet 12 апреля 2017, 18:12

      Точно подмечено)

      2
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