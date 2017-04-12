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  • «Краснодар» не разрешил болельщикам вывесить баннер в память о погибших в метро Санкт-Петербурга

«Краснодар» не разрешил болельщикам вывесить баннер в память о погибших в метро Санкт-Петербурга

12 апреля 2017, 16:17
10

Болельщики «Краснодара» остались недовольны тем, что клуб не разрешил им вывесить баннер в честь памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга во время матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:1). Об этом сообщили фанаты «быков» из группировки «Южная гвардия».

«Мы подготовили баннер, чтобы почтить память жертв теракта в Санкт-Петербурге. К сожалению, руководство нашего «человечного» клуба запретило нам пронести и вывесить его на матче без объяснения причин, еще до того, как он появился на свет, – говорится в заявлении, опубликованном на странице сообщества. – Но нас это не остановило, и мы сделали его.

До самой последней секунды мы надеялись, что наше руководство все же образумится и даст добро, но нет! Ни на основе, ни на матче молодежных команд его не разрешили демонстрировать. Мы полностью разочарованы таким решением», – заявили фанаты.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (10)
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_X_A_M_
1492003711
Весьма странное решение Галицкого!
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Axe111
1492005594
ебанутый клуб
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RedGreenHooligan
1492007885
очень сильно сомневаюсь, что это инициатива Галицкого... скорее всего все было в обход него сделано и он даже не в курсе об этом....
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Chesn0k
1492013592
галицкий же сказал уже как-то раз "что вы ноете? не нравится, сидите дома, плюйте семки на пол".
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sochi-2013
1492015810
Странно это очень.
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paracetamol
1492065051
А как иначе Галицкому блокадниц травить?
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KorolShut
1492072447
а с каких пор болелы стали спрашивать разрешения на банеры??? и с каких пор "вконтакте" стал источником новостей. Бомбардиру пора задуматься об своих источниках новостей, особенно об источниике "бомбардир"
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