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    «Спартак» поздравил Луиса Адриано с юбилеем

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравление для нападающего Луиса Адриано с юбилеем. 12 апреля бразильцу исполняется 30 лет.

    «Поздравляем Луиса Адриано с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе «Спартака»!» – говорится в поздравлении.

    Напомним, что Адриано перешел в «Спартак» из «Милана» в январе 2017 года. За это время Адриано провел за красно-белых три матча и забил один мяч.

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.04.2017 10:42
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100653

      zigbert 12 апреля 2017, 15:17

      С Днем рождения Луис и доброго здоровья.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 12 апреля 2017, 13:30

      Луис, с днём варения.!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 апреля 2017, 13:13

      Так он космонавт!?)) Тогда ждём космических результатов! С Днюхой!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 12 апреля 2017, 12:37

      Здоровья и с днюхой!

      1
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