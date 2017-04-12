«Спартак» поздравил Луиса Адриано с юбилеем

Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравление для нападающего Луиса Адриано с юбилеем. 12 апреля бразильцу исполняется 30 лет.

«Поздравляем Луиса Адриано с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких матчей и побед в составе «Спартака»!» – говорится в поздравлении.

Напомним, что Адриано перешел в «Спартак» из «Милана» в январе 2017 года. За это время Адриано провел за красно-белых три матча и забил один мяч.