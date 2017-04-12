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    Зидан: «Рибери – важный член «Баварии»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился своими впечатлениями от полузащитника «Баварии» Франка Рибери, с которым он впервые столкнулся в сборной Франции. Специалист признался, что уже тогда был впечатлен его способностями.

    «Когда я впервые увидел Франка Рибери в сборной Франции, он был еще очень молод, но уже тогда обладал лучшими бойцовскими качествами, всегда старался пошутить. На второй день он кинул мне что-то в голову, получилось забавно. В Германии у него все складывается наилучшим образом, он очень важный член своей команды», – рассказал Зидан.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» состоится в Мюнхене в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    12.04.2017 06:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 апреля 2017, 10:17

      Роббен там живой или нет? этот член поважнее будет, но у него один минус, что будет Роббен или не будет надо узнавать перед началом каждого матча ))

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 апреля 2017, 07:47

      Заголовок в тему... Рибери важный член...)))

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