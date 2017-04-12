Зидан: «Рибери – важный член «Баварии»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился своими впечатлениями от полузащитника «Баварии» Франка Рибери, с которым он впервые столкнулся в сборной Франции. Специалист признался, что уже тогда был впечатлен его способностями.

«Когда я впервые увидел Франка Рибери в сборной Франции, он был еще очень молод, но уже тогда обладал лучшими бойцовскими качествами, всегда старался пошутить. На второй день он кинул мне что-то в голову, получилось забавно. В Германии у него все складывается наилучшим образом, он очень важный член своей команды», – рассказал Зидан.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» состоится в Мюнхене в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.