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  • Аллегри считает, что «Ювентус» будут уважать в Европе после победы над «Барселоной»

Аллегри считает, что «Ювентус» будут уважать в Европе после победы над «Барселоной»

12 апреля 2017, 00:46
23

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после победного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0).

«Надо осознавать, что проделана огромная работа, мы сегодня показали хороший и техничный футбол. Нам удалось слаженно действовать во всех линиях. Мы сделали шаг навстречу полуфиналу, но в ответной игре все будет по-другому. Не хочу оценивать шансы команд. Но в любом случае в Барселоне мы будем стараться быть хозяевами.

Я – мечтатель, но при этом я прагматик и реалист. «Ювентус» очень хорошо прогрессирует, я доволен работой. Мы сделали значительные шаги вперед за эти годы. Теперь «Юве» будут уважать в Европе. Это мое главное достижение за три года, что я нахожусь в клубе», – заявил Аллегри в интервью Mediaset Premium.

Ответная встреча состоится 19 апреля на стадионе «Камп Ноу».

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ювентус Барселона Аллегри Массимилиано
Комментарии (23)
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Andrering87
1491947573
Согласен с ним)))) Юветус это серьезный клуб и ему на данный момент по силам выиграть ЛЧ))) в том году маненько не повезло с Баварией, но была равная игра))) и сейчас Ювентус не стоит не до оценивать))), а надо пристально приглядовываться к этой команде)))
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Andrering87
1491949263
Ювентус достоин уважения))) что в этом году)) что в том))) не стоит не до оценивать эту команду))) ей по силам выиграть ЛЧ)))
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Viktor781
1491954006
Второго чуда точно не будет.
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Аристократ Олжик
1491959601
Айтекин, Айтекиииииин . . . покупай билеты в Барселону . . . там снова нужна твоя помощь . . . Если ссышь, то обратись за помощью к Овребо
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КЭТиК
1491962499
Ждём еще одного шедевра от Барселоны.
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alex1951
1491966544
,,Барсуки,, не дураки и все они прекрасно понимают, что дома второго пришествия ужо не получится, сколько ж можно бездельников спасать? Игру играют ногами ,а не фамилиёмами,типа МиссиПисси,УхоГрызуны,НеймарСимуляторы.....
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a-rakhmatov
1491967252
Молодцы итальяшки!!!...уважуха )))
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Опорник84
1491968259
Думаю в ответном матче Барсе будет тяжело отыграть три мяча! Юве-это не ПСЖ!
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s_ CSKA_navsegda
1491968671
его и сейчас уважают
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mig28
1491978059
Нужно сказать, что Барса не заслуживает победы в этом году. Лихарадит команду! Очень хочется, чтобы выиграл Ювентус..хотя бы потому, что Буффон за свою карьеру этот титул заслужил)
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