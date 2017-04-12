Аллегри считает, что «Ювентус» будут уважать в Европе после победы над «Барселоной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после победного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0).

«Надо осознавать, что проделана огромная работа, мы сегодня показали хороший и техничный футбол. Нам удалось слаженно действовать во всех линиях. Мы сделали шаг навстречу полуфиналу, но в ответной игре все будет по-другому. Не хочу оценивать шансы команд. Но в любом случае в Барселоне мы будем стараться быть хозяевами.

Я – мечтатель, но при этом я прагматик и реалист. «Ювентус» очень хорошо прогрессирует, я доволен работой. Мы сделали значительные шаги вперед за эти годы. Теперь «Юве» будут уважать в Европе. Это мое главное достижение за три года, что я нахожусь в клубе», – заявил Аллегри в интервью Mediaset Premium.

Ответная встреча состоится 19 апреля на стадионе «Камп Ноу».

Туринский рекорд и соло Дибалы. Как унижали «Барселону»