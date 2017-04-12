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    Аллегри считает, что «Ювентус» будут уважать в Европе после победы над «Барселоной»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после победного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0).

    «Надо осознавать, что проделана огромная работа, мы сегодня показали хороший и техничный футбол. Нам удалось слаженно действовать во всех линиях. Мы сделали шаг навстречу полуфиналу, но в ответной игре все будет по-другому. Не хочу оценивать шансы команд. Но в любом случае в Барселоне мы будем стараться быть хозяевами.

    Я – мечтатель, но при этом я прагматик и реалист. «Ювентус» очень хорошо прогрессирует, я доволен работой. Мы сделали значительные шаги вперед за эти годы. Теперь «Юве» будут уважать в Европе. Это мое главное достижение за три года, что я нахожусь в клубе», – заявил Аллегри в интервью Mediaset Premium.

    Ответная встреча состоится 19 апреля на стадионе «Камп Ноу».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2017 00:46
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 12 апреля 2017, 12:42

      Ювентус - клуб с менталитетом чемпионов, их всегда будут уважать! Болел за Барсу, но очень рад за Юве, молодцы! Это не какой-то там атлетико, которую ненавидят многие, Юве серьезный и великий клуб!!!

      0
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      Рейтинг: +66

      Евгений Б 12 апреля 2017, 12:29

      Вас всегда Уважали, просто у любой команды бывают спады. Молодцы, отличная победа и первый шаг к финалу. Буффон легенда!

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 12 апреля 2017, 09:20

      Нужно сказать, что Барса не заслуживает победы в этом году. Лихарадит команду!
      Очень хочется, чтобы выиграл Ювентус..хотя бы потому, что Буффон за свою карьеру этот титул заслужил)

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 12 апреля 2017, 07:22

      Оплодирую стоя!!!! Очень рад за итальяшек!!!

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa > 4agaaa 12 апреля 2017, 07:24

      Дибала умница!!!

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      Рейтинг: +30

      s_ CSKA_navsegda 12 апреля 2017, 06:44

      его и сейчас уважают

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 апреля 2017, 06:37

      Думаю в ответном матче Барсе будет тяжело отыграть три мяча! Юве-это не ПСЖ!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 апреля 2017, 06:20

      Молодцы итальяшки!!!...уважуха )))

      2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 12 апреля 2017, 06:17

      Барса вполне может дома смело 3-4 забить, так что не надо недооценивать саму Барсу.. Она на то и Барса...

      -1
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      Рейтинг: +102

      Ker0s > Mr Abdullaev 12 апреля 2017, 06:37

      Буффону 4? это сказки.

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Mr Abdullaev 12 апреля 2017, 12:44

      3-4 Барса может забить кому угодно, и даже Реалу! .............. но только не Юве!!!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 12 апреля 2017, 06:09

      ,,Барсуки,, не дураки
      и все они прекрасно понимают,
      что дома второго пришествия ужо не получится,
      сколько ж можно бездельников спасать?
      Игру играют ногами ,а не фамилиёмами,типа МиссиПисси,УхоГрызуны,НеймарСимуляторы.....

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > alex1951 12 апреля 2017, 06:14

      Дятел..

      -2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Mr Abdullaev 12 апреля 2017, 08:45

      какие слова еще знаешь,верблюд-фильм?

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 12 апреля 2017, 05:01

      Ждём еще одного шедевра от Барселоны.

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