Альба узнавал у Педро и Фабрегаса насчет возможного переезда в Англию

Защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в Англии. Сообщается, что 28-летний игрок созванивался со своими бывшими партнерами по «блаугране», выступающими ныне за «Челси» – Сеском Фабрегасом и Педро, – и расспрашивал у них о лондонском клубе.

Ранее сообщалось, что «пенсионеры» готовы рассмотреть вариант с приобретением Альбы. Также на футболиста претендует «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне испанец провел 31 матч, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 32 миллиона евро.