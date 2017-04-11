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    Альба узнавал у Педро и Фабрегаса насчет возможного переезда в Англию

    Защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в Англии. Сообщается, что 28-летний игрок созванивался со своими бывшими партнерами по «блаугране», выступающими ныне за «Челси»Сеском Фабрегасом и Педро, – и расспрашивал у них о лондонском клубе.

    Ранее сообщалось, что «пенсионеры» готовы рассмотреть вариант с приобретением Альбы. Также на футболиста претендует «Манчестер Юнайтед».

    В нынешнем сезоне испанец провел 31 матч, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 32 миллиона евро.

    Источник: AS

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    11.04.2017 17:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 12 апреля 2017, 19:22

      не недо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 11 апреля 2017, 19:08

      Алаба смотрится куда предпочтительнее, но наверняка Бавария не отпустит его.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      LERMONTOV > Kano 11 апреля 2017, 19:38

      АЛЬБА, А НЕ АЛАБА

      1
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      Рейтинг: +31

      the eternal knight > LERMONTOV 13 апреля 2017, 22:25

      он имел ввиду алабу из баварии

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 11 апреля 2017, 18:51

      и нафига им этот симулянтишка? уж лучше пусть аспилакуэта играет...

      0
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      ...
      Рейтинг: +284

      Kano > RedGreenHooligan 11 апреля 2017, 19:08

      Аспиликуэта нынче левый центр бек, так что левый вингбек требуется синим. Конкурент Алонсо, так скажем.

      0
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      ...
      Рейтинг: +23

      Детти Перестройки > Kano 11 апреля 2017, 21:56

      Натан Аке есть.

      1
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