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  • Альба узнавал у Педро и Фабрегаса насчет возможного переезда в Англию

Альба узнавал у Педро и Фабрегаса насчет возможного переезда в Англию

11 апреля 2017, 17:15
7

Защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в Англии. Сообщается, что 28-летний игрок созванивался со своими бывшими партнерами по «блаугране», выступающими ныне за «Челси»Сеском Фабрегасом и Педро, – и расспрашивал у них о лондонском клубе.

Ранее сообщалось, что «пенсионеры» готовы рассмотреть вариант с приобретением Альбы. Также на футболиста претендует «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне испанец провел 31 матч, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость составляет 32 миллиона евро.

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Челси Фабрегас Сеск Педро Альба Жорди
Комментарии (7)
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RedGreenHooligan
1491925900
и нафига им этот симулянтишка? уж лучше пусть аспилакуэта играет...
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Kano
1491926913
Алаба смотрится куда предпочтительнее, но наверняка Бавария не отпустит его.
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Berikosha
1492014134
не недо
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