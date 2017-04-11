Сауль: «Заблуждаются те, кто отдают явное преимущество «Атлетико» в матчах с «Лестером»

Полузащитник «Атлетико» Сауль считает, что неправильно называть мадридцев фаворитами в четвертьфинальной паре Лиги чемпионов с «Лестером». По мнению игрока, болельщиков ждет захватывающее противостояние двух схожих по стилю соперников.

«Лестер» – сильный противник, его стиль можно сравнить с нашим. Мне кажется, это будет захватывающее противостояние равных по силе соперников.

Считаю, что недооценивать «Лестер» не стоит. И если кто-то видит «Атлетико» явным фаворитом, то он очень заблуждается. Не нужно забывать, что мы играем с действующим чемпионом Англии.

В нынешнем сезоне «лисы» выглядели нестабильно в Премьер-лиге, но тем не менее эта команда обладает мощью, ведь неспроста она вышла в четвертьфинал, переиграв «Севилью», – сказал Сауль.

Встреча «Атлетико» – «Лестер» состоится в среду, 12 апреля. Начало – в 21:45 по московскому времени.