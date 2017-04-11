Верратти заявил, что хотел бы видеть в «ПСЖ» Неймара

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти подчеркнул, что был бы рад присутствию в команде нападающего «Барселоны» Неймара. Хавбек заявил, что его впечатлила игра бразильца в очных матчах в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Кого бы я был рад видеть в «ПСЖ»? Неймара. Он молод, и произвел хорошее впечатление в матчах против нас. В нынешнем сезоне он невероятно хорош, считаю, что он сравним с Месси. Неймару лишь 24 года, его ждет большое будущее», – сказал Верратти.

Напомним, что в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов Неймар оформил дубль и помог сине-гранатовым одержать победу со счетом 6:1, которая вывела «блауграну» в следующий раунд.

В нынешнем сезоне Неймар записал в свой актив 15 голов и 24 результативных паса в 38-ми поединках.