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  • США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026

США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026

11 апреля 2017, 06:17
12

США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года. Об этом официально было объявлено 10 апреля в Нью-Йорке.

Предполагается, что 60 матчей будет проведено в США, еще по десять – в Канаде и Мексике.

Заявок на проведение ЧМ-2026 от других стран на данный момент нет. Место проведения турнира будет объявлено весной 2020 года.

Напомним, что ЧМ-2026 станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир США Канада Мексика
Комментарии (12)
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Freaky
1491881448
В США не давно был Чемпионат Мира.
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s_ CSKA_navsegda
1491881799
круто будет
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sergey_86-76
1491882628
а что, хваленая американская экономика сама не потянет???
Ответить
SunRomeS
1491883898
Не а что? можно еще пару европейских команд и из африки кого-нибудь добывить...вообще эконом класс получится)))
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Томь вперёд
1491887260
По "справедливости" количество матчей поделили!
Ответить
Lev Aleks
1491887495
Интересное сочетание стран хозяек......мне нравится)))
Ответить
kupryaev
1491890572
А где Лимпопо?))
Ответить
sergey_86-76
1491899395
кстати хорошая статья, по минусам можно определить российских либерастов. они так любят США, что даже здесь готовы им очко вылизать, хотя не один пендос этого не увидит.
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Max Urbanov
1491920106
Почему-то уверен, что так и будет. Стадионы, публика позволяют.
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