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    США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026

    США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года. Об этом официально было объявлено 10 апреля в Нью-Йорке.

    Предполагается, что 60 матчей будет проведено в США, еще по десять – в Канаде и Мексике.

    Заявок на проведение ЧМ-2026 от других стран на данный момент нет. Место проведения турнира будет объявлено весной 2020 года.

    Напомним, что ЧМ-2026 станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2017 06:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 11 апреля 2017, 17:15

      Почему-то уверен, что так и будет. Стадионы, публика позволяют.

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 11 апреля 2017, 11:29

      кстати хорошая статья, по минусам можно определить российских либерастов. они так любят США, что даже здесь готовы им очко вылизать, хотя не один пендос этого не увидит.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 11 апреля 2017, 09:02

      А где Лимпопо?))

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 11 апреля 2017, 08:11

      Интересное сочетание стран хозяек......мне нравится)))

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks > ferrum 11 апреля 2017, 10:01

      Ни разу не видел стадионы в данных странах, знаю, что народ по любому пойдёт, поток туристов будет зашкаливать скорее всего... и Мексика с Канадой меня заводят своей флорой и фауной)))

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 11 апреля 2017, 08:07

      По "справедливости" количество матчей поделили!

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Томь вперёд 11 апреля 2017, 09:51

      Количество матчей поделили по наличию соответствующей инфраструктуры. В США сейчас очень много строится стадионов высшего уровня, в Канаде и Мексике их меньше, и крайне маловероятно, что к 2026 что-то принципиально изменится.

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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 11 апреля 2017, 07:11

      Не а что? можно еще пару европейских команд и из африки кого-нибудь добывить...вообще эконом класс получится)))

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 11 апреля 2017, 06:50

      а что, хваленая американская экономика сама не потянет???

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      Рейтинг: +30

      s_ CSKA_navsegda 11 апреля 2017, 06:36

      круто будет

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      Рейтинг: +64

      Freaky 11 апреля 2017, 06:30

      В США не давно был Чемпионат Мира.

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      Рейтинг: +826

      alex kidn > Freaky 11 апреля 2017, 07:47

      В 1994

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