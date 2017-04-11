США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026

Почему-то уверен, что так и будет. Стадионы, публика позволяют.
США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года. Об этом официально было объявлено 10 апреля в Нью-Йорке.
Предполагается, что 60 матчей будет проведено в США, еще по десять – в Канаде и Мексике.
Заявок на проведение ЧМ-2026 от других стран на данный момент нет. Место проведения турнира будет объявлено весной 2020 года.
Напомним, что ЧМ-2026 станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных.
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— U.S. Soccer (@ussoccer) 10 апреля 2017 г.