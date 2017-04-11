США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение ЧМ-2026

США, Канада и Мексика подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2026 года. Об этом официально было объявлено 10 апреля в Нью-Йорке.

Предполагается, что 60 матчей будет проведено в США, еще по десять – в Канаде и Мексике.

Заявок на проведение ЧМ-2026 от других стран на данный момент нет. Место проведения турнира будет объявлено весной 2020 года.

Напомним, что ЧМ-2026 станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных.