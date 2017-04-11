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    Гендиректор «Томи» Киселев: «Ничья с «Рубином» равносильна победе»

    Генеральный директор «Томи» Никита Киселев поделился мнением о исходе встречи своей команды с «Рубином» (2:2) в рамках 22-го тура чемпионата России.

    «Сегодняшняя ничья с «Рубином» равносильна победе. После матча поздравил всех ребят и тренерский состав в раздевалке. Я всегда говорил, что опыт – дело наживное. Вот мои слова и подтверждаются.

    Два удара в створ – два гола? Думаю, статистика ошибается. Мне кажется, что «Томь» чаще била по воротам соперника. Однозначно ребята будут отмечены. В каком объeме – покажет конец сезона. Но все понимают, что возможности у нас минимальные.

    Что касается погашения задолженностей, то вопрос решается. Направлены письма и в администрацию области, и нашим спонсорам. Как что-то решится, все об этом узнают», — сказал функционер томского клуба.
    Команда Валерия Петракова занимает последнее место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.04.2017 00:47
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