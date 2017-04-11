Гендиректор «Томи» Киселев: «Ничья с «Рубином» равносильна победе»

Генеральный директор «Томи» Никита Киселев поделился мнением о исходе встречи своей команды с «Рубином» (2:2) в рамках 22-го тура чемпионата России.

«Сегодняшняя ничья с «Рубином» равносильна победе. После матча поздравил всех ребят и тренерский состав в раздевалке. Я всегда говорил, что опыт – дело наживное. Вот мои слова и подтверждаются.

Два удара в створ – два гола? Думаю, статистика ошибается. Мне кажется, что «Томь» чаще била по воротам соперника. Однозначно ребята будут отмечены. В каком объeме – покажет конец сезона. Но все понимают, что возможности у нас минимальные.