Венгер впервые за 21 год в «Арсенале» проиграл четыре гостевых матча АПЛ подряд

Встреча 32-го тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом» завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Команда Арсена Венгера потерпела четвертое поражение кряду на внутренней арене.

Ранее «канониры» уступили «Челси», «Ливерпулю» и «Вест Бромвич Альбион» с одинаковым счетом 1:3. Показатель в четыре последовательных поражения является рекордным для французского специалиста в лондонском клубе с момента начала работы в сентябре 1996 года.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.