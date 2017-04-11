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  • Венгер впервые за 21 год в «Арсенале» проиграл четыре гостевых матча АПЛ подряд

Венгер впервые за 21 год в «Арсенале» проиграл четыре гостевых матча АПЛ подряд

11 апреля 2017, 00:25
11

Встреча 32-го тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом» завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Команда Арсена Венгера потерпела четвертое поражение кряду на внутренней арене.

Ранее «канониры» уступили «Челси», «Ливерпулю» и «Вест Бромвич Альбион» с одинаковым счетом 1:3. Показатель в четыре последовательных поражения является рекордным для французского специалиста в лондонском клубе с момента начала работы в сентябре 1996 года.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Источник: Opta
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (11)
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CSKA_Michael
1491860031
может 4 гостевых матча?
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FCZenit1990
1491860065
позор
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Mus T
1491860086
4е подряд гостевое поражение. Исправьте пожалуйста.
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whitecoal
1491860449
Устал...
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Romio-xxx
1491867288
21 год....Только вдумайтесь!!!!!Он не сможет уйти оттуда,он просто потеряется в жизни,ведь ничего кроме как тренировать Арсенал,он уже наверное не умеет...
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Drezden85
1491880038
как говорится "ни себе ни людям" сам уже не получает никакого кайфа от руководства потому что выиграть не может, и арсеналу не дает толком развиваться, уступил бы место новому тренеру и болел бы сидел себе спокойно на кресле дома за свой арсенал.......
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84aivengo
1491880101
вспомнил Пушкина: ".... там царь Кощей над златом чахнет... "
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Антон Конев
1491880577
пипец
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AlexDLuffy
1491881428
Очевидно, что Арсена сливают сами игроки. Как было с Раньери
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VeniaminS
1491889765
Проигрывают с неприлично большим счетом!!!
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