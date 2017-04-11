Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер впервые за 21 год в «Арсенале» проиграл четыре гостевых матча АПЛ подряд

    Встреча 32-го тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом» завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Команда Арсена Венгера потерпела четвертое поражение кряду на внутренней арене.

    Ранее «канониры» уступили «Челси», «Ливерпулю» и «Вест Бромвич Альбион» с одинаковым счетом 1:3. Показатель в четыре последовательных поражения является рекордным для французского специалиста в лондонском клубе с момента начала работы в сентябре 1996 года.

    «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2017 00:25
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 11 апреля 2017, 08:49

      Проигрывают с неприлично большим счетом!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      AlexDLuffy 11 апреля 2017, 06:30

      Очевидно, что Арсена сливают сами игроки. Как было с Раньери

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Антон Конев 11 апреля 2017, 06:16

      пипец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 апреля 2017, 06:08

      вспомнил Пушкина: ".... там царь Кощей над златом чахнет... "

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      Drezden85 11 апреля 2017, 06:07

      как говорится "ни себе ни людям" сам уже не получает никакого кайфа от руководства потому что выиграть не может, и арсеналу не дает толком развиваться, уступил бы место новому тренеру и болел бы сидел себе спокойно на кресле дома за свой арсенал.......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 11 апреля 2017, 02:34

      21 год....Только вдумайтесь!!!!!Он не сможет уйти оттуда,он просто потеряется в жизни,ведь ничего кроме как тренировать Арсенал,он уже наверное не умеет...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +230

      whitecoal 11 апреля 2017, 00:40

      Устал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Mus T 11 апреля 2017, 00:34

      4е подряд гостевое поражение. Исправьте пожалуйста.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 11 апреля 2017, 00:34

      позор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael 11 апреля 2017, 00:33

      может 4 гостевых матча?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11