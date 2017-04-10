Усманов: «Не стоит обвинять в неудачах «Арсенала» только Венгера»

Акционер «Арсенала» Алишер Усманов подчеркнул, что ответственность за последние неудачи «канониров» вместе с главным тренером Арсеном Венгером должно разделить и правление клуба. Также он считает, что пора начать готовить преемника многолетнему рулевому красно-белых.

«Не стоит сваливать всю вину за происходящее только на Венгера. На правлении клуба также лежит огромная ответственность. Нужна некая последовательность. Венгеру нужно подготовить преемника, но проявив при этом уважением к тренеру. Считаю, что это может сделать сам француз. К сожалению, у меня нет никаких прав принимать решения в клубе. Всю ответственность за судьбу «Арсенала» несет основной акционер», – приводит слова Усманова Bloomberg.

После 32-х туров «Арсенал» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка и проведя при этом 29 игр. Из Лиги чемпионов красно-белые вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв «Баварии» с общим счетом 2:10.