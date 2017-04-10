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  • Усманов: «Не стоит обвинять в неудачах «Арсенала» только Венгера»

Усманов: «Не стоит обвинять в неудачах «Арсенала» только Венгера»

10 апреля 2017, 14:59
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Акционер «Арсенала» Алишер Усманов подчеркнул, что ответственность за последние неудачи «канониров» вместе с главным тренером Арсеном Венгером должно разделить и правление клуба. Также он считает, что пора начать готовить преемника многолетнему рулевому красно-белых.

«Не стоит сваливать всю вину за происходящее только на Венгера. На правлении клуба также лежит огромная ответственность. Нужна некая последовательность. Венгеру нужно подготовить преемника, но проявив при этом уважением к тренеру. Считаю, что это может сделать сам француз. К сожалению, у меня нет никаких прав принимать решения в клубе. Всю ответственность за судьбу «Арсенала» несет основной акционер», – приводит слова Усманова Bloomberg.

После 32-х туров «Арсенал» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка и проведя при этом 29 игр. Из Лиги чемпионов красно-белые вылетели на стадии 1/8 финала, проиграв «Баварии» с общим счетом 2:10.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Венгер Арсен
Комментарии (1)
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Luis Figo
1491832497
Пусть этот основной америкос продаст свою долю акций нашему Узбеку и все чики-пуки будет!
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