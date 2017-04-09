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  • Луческу после матча с «Анжи» встретился с руководством «Зенита»

Луческу после матча с «Анжи» встретился с руководством «Зенита»

9 апреля 2017, 22:28
17

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что встречался с руководством питерского клуба после матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1). По словам специалиста, речь шла об игре сине-бело-голубых в данном матче.

«У меня была встреча с руководством «Зенита» после матча с «Анжи». Мы обсудили игру. Больше ничего», – сказал Луческу в эфире программы «После футбола»

«Зенит» на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Луческу Мирча
Комментарии (17)
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VVM1964
1491767147
" ЧЕМОДАН , ВОКЗАЛ ... "
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kvm
1491768186
-Больше ничего», – сказал Луческу, пряча банку вазелина
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Asbjorn
1491770458
Если проиграют спартаку, скорее всего уволят
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druga7
1491770667
Вы еще к нему не привыкли. Постоянно после неудач кто то виноват. Он в последнюю очередь.
Ответить
ЖОРРО
1491772438
Ну ну....
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Firevet
1491773077
Цыганский табор ждет своего барона
Ответить
zadira56
1491794422
Всё что мог в команде испортил...
Ответить
yanedo
1491795366
луческу- давай досвидания
Ответить
ribavadim
1491795687
...Не везёт мне в Зене Повезёт в ТоснЕ...
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1491800101
16 апреля его судьба решаться будет дальнейшая. Хотя честно говоря не хотелось бы его видеть у руля даже если Спартак будет повержен, надоел он!
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