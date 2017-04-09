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    Луческу после матча с «Анжи» встретился с руководством «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что встречался с руководством питерского клуба после матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1). По словам специалиста, речь шла об игре сине-бело-голубых в данном матче.

    «У меня была встреча с руководством «Зенита» после матча с «Анжи». Мы обсудили игру. Больше ничего», – сказал Луческу в эфире программы «После футбола»

    «Зенит» на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2017 22:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 10 апреля 2017, 08:56

      Они на него: Мирча увольняйся! А он им пальчиком в контракт тык, а там компенсация 1.....00000. Работайте дальше господин Луческу, вы отличный тренер)) P.S. cколько можно платить гастарбайтерам за то, чтоб они не работали.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 10 апреля 2017, 08:26

      Скорее всего Вы обсуждали не игру, а её отсутствие...

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 апреля 2017, 07:55

      16 апреля его судьба решаться будет дальнейшая. Хотя честно говоря не хотелось бы его видеть у руля даже если Спартак будет повержен, надоел он!

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 апреля 2017, 06:41

      ...Не везёт мне в Зене
      Повезёт в ТоснЕ...

      1
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      Рейтинг: +231

      yanedo 10 апреля 2017, 06:36

      луческу- давай досвидания

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 10 апреля 2017, 06:20

      Всё что мог в команде испортил...

      2
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      Рейтинг: +110

      Firevet 10 апреля 2017, 00:24

      Цыганский табор ждет своего барона

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 апреля 2017, 00:13

      Ну ну....

      1
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      Рейтинг: +30

      druga7 9 апреля 2017, 23:44

      Вы еще к нему не привыкли. Постоянно после неудач кто то виноват. Он в последнюю очередь.

      2
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      Рейтинг: +816

      diktatop > druga7 10 апреля 2017, 00:33

      подмосковные судьи были...

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 апреля 2017, 23:40

      Если проиграют спартаку, скорее всего уволят

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      Рейтинг: +816

      diktatop > Asbjorn 10 апреля 2017, 00:34

      почему если)))

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