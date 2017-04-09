Луческу после матча с «Анжи» встретился с руководством «Зенита»

Они на него: Мирча увольняйся! А он им пальчиком в контракт тык, а там компенсация 1.....00000. Работайте дальше господин Луческу, вы отличный тренер)) P.S. cколько можно платить гастарбайтерам за то, чтоб они не работали.
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что встречался с руководством питерского клуба после матча 22-го тура РФПЛ против «Анжи» (1:1). По словам специалиста, речь шла об игре сине-бело-голубых в данном матче.
«У меня была встреча с руководством «Зенита» после матча с «Анжи». Мы обсудили игру. Больше ничего», – сказал Луческу в эфире программы «После футбола»
«Зенит» на данный момент занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.