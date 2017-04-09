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    Коста впервые не забил за «Челси» в четырех матчах АПЛ подряд

    «Челси» обыграл «Борнмут» со счетом 3:1 в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. В составе команды Антонио Конте отличились Эден Азар и Маркос Алонсо, а защитник Адам Смит забил в свои ворота.

    Нападающий Диего Коста довел серию без голов в матчах чемпионата до четырех игр. Показатель является рекордным для форварда за три года выступления в английском клубе. Последний раз Коста забивал в АПЛ в игре 27-го тура против «Вест Хэма».

    В нынешнем сезоне футболист забил 17 мячей в 29-ти играх национального чемпионата.

    Коста перешел в лондонский клуб в июле 2014 года. «Атлетико» заработал на продаже игрока 38 миллионов евро.

    Источник: Squawka Football

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    09.04.2017 01:08
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