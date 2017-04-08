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    Чернов: «Если бы фланговые передачи доходили до Дзюбы, то он бы забил парочку»

    Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от встречи с «Анжи» в матче 22-го тура чемпионата России.

    «Сегодня нам нужны были три очка. После удаления стали играть еще и за Ломбертса. Конечно, учитывая чемпионскую гонку, должны были победить. Но не смогли.

    Где-то не хватало агрессии в атаке, не доходили передачи с фланга на Дзюбу. Если бы доходили, то, думаю, он бы забил парочку. Последний матч на «Петровском»? Честно говоря, не задумывался об этом. Просто хотелось победить», — сказал футболист.

    «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.04.2017 22:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 9 апреля 2017, 12:38

      если бы анжи не вышла на поле тогда может быть

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 апреля 2017, 01:10

      Если бы за каждое падение дзюбы давали пендали, тогда глядишь, парочку голов забили бы... ПОЗОООРИЩЕ

      2
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      Рейтинг: +148

      grafff 9 апреля 2017, 00:38

      А если бы у бабушки был.... она была бы дедушкой!

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 апреля 2017, 00:25

      Точнее,если бы били мячом в голову дзюбе

      3
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 8 апреля 2017, 23:39

      Дзюба - великий игрочишка, почти как Роналду, Месси и Ибрагимович (вместе взятые) ... Ему бы только ноги покривее и пузо побольше, он бы и четыре вколотил)))

      1
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 8 апреля 2017, 23:28

      ЦЮПА ОБЫЧНО МЕНЬШЕ ТРЕХИ НЕ ЗАКОЛАЧИВАЕТ)))

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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 22:51

      Не плохо Евгений выглядел.Реально не плохо.
      Другой вопрос, что быть хорошим фланговым игроком и хорошо подавать, ещё не повод чтобы праздновать гол когда в атаке играет такой игрочишка как Дзюба.Бить так, что отскоком от Дзюбы мяч влетал в ворота, умел только Халк. Вот он реально игрочище.

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