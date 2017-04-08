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  • Чернов: «Если бы фланговые передачи доходили до Дзюбы, то он бы забил парочку»

Чернов: «Если бы фланговые передачи доходили до Дзюбы, то он бы забил парочку»

8 апреля 2017, 22:38
6

Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от встречи с «Анжи» в матче 22-го тура чемпионата России.

«Сегодня нам нужны были три очка. После удаления стали играть еще и за Ломбертса. Конечно, учитывая чемпионскую гонку, должны были победить. Но не смогли.

Где-то не хватало агрессии в атаке, не доходили передачи с фланга на Дзюбу. Если бы доходили, то, думаю, он бы забил парочку. Последний матч на «Петровском»? Честно говоря, не задумывался об этом. Просто хотелось победить», — сказал футболист.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Чернов Евгений
Комментарии (6)
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Мары
1491681080
Не плохо Евгений выглядел.Реально не плохо. Другой вопрос, что быть хорошим фланговым игроком и хорошо подавать, ещё не повод чтобы праздновать гол когда в атаке играет такой игрочишка как Дзюба.Бить так, что отскоком от Дзюбы мяч влетал в ворота, умел только Халк. Вот он реально игрочище.
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Atom2020
1491683957
Дзюба - великий игрочишка, почти как Роналду, Месси и Ибрагимович (вместе взятые) ... Ему бы только ноги покривее и пузо побольше, он бы и четыре вколотил)))
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Asbjorn
1491686756
Точнее,если бы били мячом в голову дзюбе
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grafff
1491687499
А если бы у бабушки был.... она была бы дедушкой!
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APchelov
1491689413
Если бы за каждое падение дзюбы давали пендали, тогда глядишь, парочку голов забили бы... ПОЗОООРИЩЕ
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спартач 23рус
1491730731
если бы анжи не вышла на поле тогда может быть
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