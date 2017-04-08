Чернов: «Если бы фланговые передачи доходили до Дзюбы, то он бы забил парочку»

Защитник «Зенита» Евгений Чернов поделился впечатлениями от встречи с «Анжи» в матче 22-го тура чемпионата России.

«Сегодня нам нужны были три очка. После удаления стали играть еще и за Ломбертса. Конечно, учитывая чемпионскую гонку, должны были победить. Но не смогли.

Где-то не хватало агрессии в атаке, не доходили передачи с фланга на Дзюбу. Если бы доходили, то, думаю, он бы забил парочку. Последний матч на «Петровском»? Честно говоря, не задумывался об этом. Просто хотелось победить», — сказал футболист.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице.