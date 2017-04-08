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    Прядкин: «Всегда говорил, что оптимальное количество клубов в РФПЛ – 16»

    Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что руководство рассматривает расширение Премьер-лиги до 18-ти команд. При этом, по его мнению, оптимальным вариантом является количество участников, не превышающее 16 клубов.

    Ранее президент РФС Виталий Мутко отметил, что национальный чемпионат может быть расширен не ранее 2018 года.

    «Всегда говорил, что оптимальное количество клубов в России – 16. Ряд ведущих клубов за то, чтобы мы в середине недели еще играли тур как в Англии, значит, чтобы больше клубов было. Но я еще раз скажу, что отлично, что за время моего руководства лигой ни один клуб не снялся из-за финансовых проблем.

    Будут прописаны критерии соответствия клубов РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ. При условии хорошей экономической ситуации и стабильного финансирования лига может быть расширена. Многое сегодня не говорится о клубах ФНЛ, есть и у нас в РФПЛ проблемные клубы. Поэтому механизм стабилизации, механизм соответствия необходим, в том числе для оздоровления ситуации, в том числе, связанной с экономическим кризисом», – сказал Прядкин.

    Источник: Р-Спорт

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    08.04.2017 18:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 апреля 2017, 18:40

      Хотелось бы восемнадцать,
      Но, сука, финансы...

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      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > subbotaspartak 8 апреля 2017, 21:10

      Финансы зависят от количества болельщиков, а количество болельщиков зависит от игры клуба, а игру клуба и состав формирует тренер! Так что начинать нужно с разработки программы подготовки тренерских кадров, ее обкатки и доработки. Почему тренерские кадры Италии, Испании, Германии, Бразилии востребованы во всем мире? Потому, что отлажена система подготовки, а в России полено трусит по полю, потом сидит несколько месяцев в ВШТ, а потом оно уже лицензированный тренер! Кого оно будет готовить? Такие же поленья как и он сам...

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