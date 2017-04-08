Прядкин: «Всегда говорил, что оптимальное количество клубов в РФПЛ – 16»

Глава РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что руководство рассматривает расширение Премьер-лиги до 18-ти команд. При этом, по его мнению, оптимальным вариантом является количество участников, не превышающее 16 клубов.

Ранее президент РФС Виталий Мутко отметил, что национальный чемпионат может быть расширен не ранее 2018 года.

«Всегда говорил, что оптимальное количество клубов в России – 16. Ряд ведущих клубов за то, чтобы мы в середине недели еще играли тур как в Англии, значит, чтобы больше клубов было. Но я еще раз скажу, что отлично, что за время моего руководства лигой ни один клуб не снялся из-за финансовых проблем.

Будут прописаны критерии соответствия клубов РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ. При условии хорошей экономической ситуации и стабильного финансирования лига может быть расширена. Многое сегодня не говорится о клубах ФНЛ, есть и у нас в РФПЛ проблемные клубы. Поэтому механизм стабилизации, механизм соответствия необходим, в том числе для оздоровления ситуации, в том числе, связанной с экономическим кризисом», – сказал Прядкин.