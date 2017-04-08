Гаджиев: «Футбола больше на качественной синтетике, чем на таких полях, как в Самаре»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча 22-го тура РФПЛ, в котором пермский клуб сыграл вничью с «Крыльями Советов» (2:2). По словам российского специалиста, его команде выгоднее играть на искусственном поле, чем на плохого качества натуральном, как в Самаре.

После данного результата «Амкар» расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» находятся на 14-й позиции.

«Конечно, хотелось бы, чтобы у «Крыльев» было побольше очков. Но и нам очки нужны. Надеюсь и желаю вам, чтобы это очко помогло команде сохраниться, всe же город с традициями. Фергюсон говорил, что команда может играть, если есть традиции и если руководство понимает, что делает. В Перми в этом плане все нормально – есть традиции, есть сильное руководство и даже музей есть, пусть и более скоромный, чем в Самаре.

А в матче мы имели примерно одинаковые возможности выиграть. В концовке «Крылья» нас прижали, но самый явный момент был у Бодула. А если по качеству говорить, нужны другие поля, чтобы лучше играть. Я до этого не работал ни в одной команде, где есть искусственные поля. Я не был их поклонником, но сейчас могу сказать, что футбола больше на качественной синтетике, чем на таких полях, как в Самаре», – сказал Гаджиев.