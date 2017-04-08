Скрипченко: «Я проявил несдержанность к судейской бригаде из-за назначенного пенальти в ворота «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко, удаленный с тренерской скамейки в матче 22-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:2), после игры отметил, что его возмущение действиями судейской бригады во главе с Виталием Мешковым было вызвано неправильно назначенным 11-метровым ударом в ворота самарцев в первом тайме.

«Я проявил несдержанность к судейской бригаде, но это объяснимо. Меня возмутил эпизод с назначением пенальти. Наверное, обсуждать судейство – это не мое дело, так как есть компетентные люди, которые разбираются. Но в домашних играх такие спорные моменты судить в пользу гостей… Непонятно.

Это была хорошая и боевая игра в исполнении обеих команд, была видна заряженность. Мы играли дома при своих болельщиках, статус хозяина поля способствовал тому, чтобы смело идти вперед и постараться выиграть. Но в первом тайме мы пропустили довольно легкие голы. Играя дома, пропускать два мяча и надеяться на победу можно только в том случае, если забиваешь на гол больше. Мы хотели добиться победы, смело шли вперед, но нам не хватило забитого мяча», – сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».