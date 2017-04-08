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  • Бушманов: «На позицию Жамалетдинова в молодежной сборной есть более достойные игроки»

Бушманов: «На позицию Жамалетдинова в молодежной сборной есть более достойные игроки»

8 апреля 2017, 17:13
1

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов подчеркнул, что на позицию нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова в национальной команде имеются более достойные кандидаты. Также специалист отметил, что состав российской сборной еще будет претерпевать изменения.

В пятницу итальянское издание Tuttosport включило 19-летнего россиянина в список номинантов на премию Golden Boy, вручаемую лучшему молодому футболисту Европы.

«Сейчас на его позицию есть другие, более достойные на сегодняшний день футболисты, по моему мнению. При этом отмечу, что за Жамалетдиновым мы пристально продолжаем наблюдать, а Тимур достаточно хорошо показал себя в матчах юношеской Лиги УЕФА, и там на него обратили внимание европейские специалисты. Это очень хорошо, когда наших молодых перспективных футболистов отмечают, и теперь важно, чтобы он не остановился на этом, а продолжал расти.

Товарищеские матчи (прим. – с Румынией (5:1) и Норвегией (2:0)) оставили приятное впечатления. Ребята продемонстрировали профессиональное отношение и к тренировкам, и к самим играм. Но сейчас делать выводы еще не стоит, это всего лишь контрольные встречи, официальные еще только впереди.

Состав еще только формируется, поэтому изменения в нем будут. Вы знаете, в этом возрасте ребята прогрессируют достаточно быстро. Жигулев проявил себя только зимой, закрепился в составе «Краснодара» и выглядит целом хорошо. Я надеюсь, что будут появляться и новые имена» – сказал Бушманов.

В текущем сезоне Жамалетдинов принял участие в 20-ти встречах молодежного первенства, записав на свой счет 13 голов. Также в его активе пять мячей в юношеской Лиге УЕФА.

Источник: ТАСС
Россия. Молодежное первенство ЦСКА ЦСКА (мол) Россия (мол) Жамалетдинов Тимур Бушманов Евгений
Комментарии (1)
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каа
1491712087
Есть более достойные игроки в плане откатов?!...(((
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