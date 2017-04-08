Прядкин: «Хотел бы, чтобы кто-то из вас хотя бы раз составил календарь»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что составление календаря чемпионата России является непростым делом. Напомним, что в последнее время очень много людей подвергают критике расписание матчей Премьер-лиги.

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что поединки РФПЛ должны проводиться только в выходные дни.

«В наш адрес раздается очень много критики. Могу сказать следующее: я хотел бы, чтобы кто-то из вас хотя бы один раз составил календарь и один раз подписал контракт с телевидением», – сказал Прядкин.