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    Прядкин: «Хотел бы, чтобы кто-то из вас хотя бы раз составил календарь»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что составление календаря чемпионата России является непростым делом. Напомним, что в последнее время очень много людей подвергают критике расписание матчей Премьер-лиги.

    Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что поединки РФПЛ должны проводиться только в выходные дни.

    «В наш адрес раздается очень много критики. Могу сказать следующее: я хотел бы, чтобы кто-то из вас хотя бы один раз составил календарь и один раз подписал контракт с телевидением», – сказал Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2017 16:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 8 апреля 2017, 20:03

      Футбольные людишки сошли сума! Игроки предлагают выйти за них на поле поиграть, функционеры - календарь составить. Вы что нюхаете - господа? Не хотите работать или не справляетесь - уходите. Незаменимых у нас нет. А вы вкалывать к станку, за обычную зарплату, с семи до пяти.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 апреля 2017, 18:46

      Отдай мне, я составлял график дежурства в 1-ом классе,
      Не парься...

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 8 апреля 2017, 16:44

      Ага ... И чтобы кто-то за тебя зарплату получил ...Это твоя работа! Ты за это деньги получаешь ... Сходи помой туалеты за 10 тысяч, раз не можешь календарь составить ...

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > sv1969 8 апреля 2017, 17:01

      ахахахах ... ну пусть за 5 тысяч сходит помоет)))

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > sv1969 8 апреля 2017, 17:10

      Полов-то на всех хватит ... но этот же не пойдет ... он лучше будет ныть о том как тяжко составлять календарь для деревьев )))

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